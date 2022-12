Black Adam: Dwayne Johnson ha diffuso informazioni fuorvianti sul film?

La star di Black Adam Dwayne Johnson avrebbe diffuso informazioni inesatte e fuorvianti per minimizzare le perdite al botteghino.

I dirigenti della Warner Bros. avrebbero accusato la star Dwayne Johnson di diffondere informazioni inesatte e fuorvianti sui profitti di Black Adam.

Secondo Matt Belloni di Puck, "diversi dirigenti della Warner ritengono che il Team di Dwayne Johnson abbia fatto trapelare informazioni a Deadline sugli incassi di Black Adam come un modo per contrastare i precedenti rapporti secondo cui il film DC rischierebbe di far perdere allo studio tra i 50 e i 100 milioni di dollari". Belloni ha spiegato che la notizia fatta trapelare sarebbe "piena di false ipotesi" e ha affermato che, a lungo termine, "quasi tutti i film di queste dimensioni alla fine verranno cancellati dopo che ogni finestra si sarà esaurita nel corso di anni e anni".

Black Adam: un'immagine

A sette settimane dall'uscita, Black Adam ha incassato quasi 400 milioni di dollari al box office globale a fronte di un budget di 195 milioni. In precedenza, Variety affermava che Black Adam sarebbe costato almeno altri 80 milioni di marketing rispetto alla campagna pubblicitaria originale da 100 milioni pianificata prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria. Calcolando tutti questi costi, Black Adam faticherebbe ad andare in pari anche tenendo conto delle entrate accessorie derivanti dalla visione domestica e dal merchandising.

Dwayne Johnson: "Warner Bros non voleva il ritorno di Henry Cavill come Superman"

Dwayne Johnson avrebbe confutato l'articolo di Variety paragonando gli incassi di Black Adam a quelli di Captain America: il primo vendicatore, che aveva incassato 370 milioni. "Ho aspettato di confermare con i finanziatori prima di condividere questa eccellente notizia di #BlackAdam: il nostro film guadagnerà tra i 52 milioni e i 72 milioni. Questo è un fatto", ha twittato iil divo. "Con quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo stiamo costruendo il nostro nuovo franchise passo dopo passo (il primo Capitan America ha guadagnato 370 milioni di dollari) per il futuro della DC".

Black Adam: Dwayne Johnson in una scena tratta dal film

Black Adam ha incassato 67 milioni di dollari al botteghino nazionale al suo debutto, superando le proiezioni originali di 62 milioni di dollari. Mentre questi guadagni sono in linea con i precedenti film DCEU (Aquaman del 2018 ha incassato 67,8 milioni), Black Adam ha superato i guadagni di Shazam!, che ha incassato un totale di 53,5 milioni nel suo weekend di apertura.

Johnson ha ripetutamente affermato che Black Adam segnerà una "nuova era" per il DCEU, annunciando il ritorno del Superman di Henry Cavill con un cameo in una scena post-credits. Tuttavia, il futuro di Black Adam nel DCU recentemente rinnovato rimane poco chiaro nonostante l'entusiasmo dell'attore. Secondo un recente rumor, James Gunn e Peter Safran, a capo della divisione dal 1 novembre, avrebbero intenzione di cancellare il possibile sequel Black Adam 2, ma la notizia è ancora in cerca di conferme ufficiali.