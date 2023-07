The Flash: gli incassi americani sono stati peggiori di quelli di Lanterna Verde con Ryan Reynolds

La corsa di The Flash al box-office sta per volgere al termine e gli incassi in America hanno dimostrato un flop senza precedenti per il film della DC: è andata anche peggio di Lanterna Verde.

Doveva essere il grande blockbuster dell'estate in attesa del nuovo DC Universe targato James Gunn e Peter Safran, ma così non è stato. The Flash ha ricevuto reazioni miste di critica e pubblico, molte di queste negative, ed è stato un vero e proprio flop al box-office, forse uno dei più grandi nella storia di Warner. Stando agli ultimi dati il film avrebbe incassato addirittura meno di Lanterna Verde al box-office americano.

Al momento The Flash ha superato i 106 milioni di dollari, dietro di circa 10 milioni rispetto a Lanterna Verde, film con Ryan Reynolds uscito nel 2011. Anche Black Adam ha superato The Flash in termini di incassi, chiudendo la corsa al box-office americano con 168 milioni.

Purtroppo il flop al box-office ha spento qualsiasi possibilità di un sequel. The Flash è stato anche leakato nella sua interezza su Twitter, mentre il film era ancora nelle sale, rimanendoci per ben 8 ore prima di essere rimosso dalla piattaforma.

Proprio a causa degli incassi deludenti il film diretto da Andy Muschietti sarà disponibile per l'acquisto online prima del previsto: già da domani a neanche un mese esatto dall'uscita nelle sale.

Una debacle storica che neanche il ritorno di Michael Keaton nei panni di Batman è riucito a evitare.