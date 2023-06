Superman: Legacy, David Corenswet: 'Il mio Clark? Ottimista e positivo, non cupo e feroce come Henry Cavill'

L'attore scelto da James Gunn come nuovo Superman, David Corenswet, ha anticipato le novità del suo personaggio rispetto al Clark Kent di Henry Cavill.

David Corenswet è ufficialmente il nuovo Superman. L'attore 29enne è stato scelto da James Gunn come nuovo volto dell'eroe DC che farà il debutto nel 2025 in Superman: Legacy. Un sogno che si avvera per Corenswet, che ha anticipato la natura positiva del suo personaggio dopo l'interpretazione cupa e feroce di Henry Cavill.

Scopriamo qualcosa in più su David Corenswet, che nel 2019 aveva dichiarato profeticamente a Entertainment Weekly: "Il mio obiettivo principale? Interpretare Superman". Detto fatto.

Corenswet ha ammesso con EW di essere consapevole di somiglaire molto a Henry Cavill, che ha interpretato Superman in quattro film diretti da Zack Snyder: "Me n'ero accorto prima che Internet si impossessasse di me. La mia ambizione è sicuramente quella di interpretare Superman. Mi piacerebbe farne una versione ottimista, che segni un ritorno al passato. Adoro la versione oscura e feroce di Henry Cavill, ma mi piacerebbe vedere una versione più solare e positiva".

Superman: Legacy, David Corenswet e Rachel Brosnahan saranno Clark Kent e Lois Lane

Come sarà il Superman di James Gunn?

Un Superman "ottimista" suona esattamente come il tipo di visione che il regista e sceneggiatore James Gunn potrebbe abbracciare nel suo Superman: Legacy. Come ha dichiarato a Variety durante la sua ricerca del cast, "Il prossimo Superman deve essere qualcuno che ha tutta l'umanità del personaggio, ma è anche un alieno. Deve essere qualcuno che possiede la gentilezza e la compassione che ha Superman, qualcuno che vorresti abbracciare".

Ad affiancare David Corenswet ci sarà Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane. Superman: Legacy arriverà nei cinema nel 2025.