Black Adam: lo stunt di Dwayne Johnson ha girato la maggior parte delle scene al posto della star?

Online si sostiene che Dwayne Johnson non avrebbe realizzato la maggior parte delle scene di Black Adam, che sarebbero state girate dal suo stunt e poi modificate in post-produzione.

Alcune settimane erano emerse online alcune indiscrezioni che sostenevano Dwayne Johnson fosse costantemente in ritardo sul set di Black Adam e ora un'altra fonte anonima ha sostenuto che il suo stunt abbia girato quasi tutte le scene del film.

Il progetto prodotto da Warner Bros tratto dai fumetti della DC avrebbe dovuto avere un sequel in cui sarebbe apparso anche Superman nella versione di Henry Cavill, ma i risultati deludenti e i cambiamenti avvenuti ai vertici dello studio hanno portato alla cancellazione del secondo film.

Le nuove accuse

Il manager Jim Cornette, uno dei nomi più conosciuti nel mondo del wrestling, sostiene di aver avuto dei dettagli riguardanti i problemi avvenuti sul set di Black Adam da una fonte, rimasta anonima, che vive ad Atlanta e ha lavorato a vari film con star Dwayne Johnson.

Cornette ha dichiarato: "Per il film di The Rock della DC, Black Adam, una buona parte delle scene è stata girata dalla sua controfigura e hanno poi usato la CGI per sostituire il suo volto".

La fonte del manager non sembra tuttavia particolarmente affidabile o verificabile e alcune delle critiche avanzate in precedenza a Johnson per i problemi di Black Adam sembrano essere già state smentite.

Dwayne Johnson: i 7 migliori film

I prossimi impegni della star

Tra i prossimi film di cui Johnson sarà protagonista c'è anche The Smashing Machine, diretto da Benny Safdie, in cui The Rock interpreta il leggendario lottatore di MMA Mark Kerr, che ha lottato contro la dipendenza e il suo matrimonio.

Nel cast anche Emily Blunt, che lo aveva affiancato già sul set del film Jungle Cruise targato Disney, che interpreta il ruolo Dawn Staples, la moglie di Kerr.

Le riprese sono attualmente in corso e online sono apparse alcune immagini.