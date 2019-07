Birds of Prey: Quentin Tarantino ha permesso a Margot Robbie di usare Pulp Fiction per il film

Quentin Tarantino ha permesso a Margot Robbie di usare Pulp Fiction come riferimento per Birds of Prey:.

Quentin Tarantino ha permesso a Margot Robbie di usare un riferimento a Pulp Fiction come titolo di lavorazione di Birds of Prey.

Birds of Prey: Margot Robbie nei panni di Harley Quinn

Il ritorno di Harley Quinn sul grande schermo sarà una pellicola anarchica, scatenata, pervasa dallo spirito sovversivo di Quentin Tarantino e del suo Pulp Fiction. Ma il legame tra le due pellicole è più specifico del previsto, visto che Quentin Tarantino avrebbe permesso a Margot Robbie di usare uno specifico riferimento a Pulp Fiction come titolo di lavorazione di Birds of Prey.

Uma Thurman in una scena di Pulp Fiction

Il titolo provvisorio del cinecomic era, infatti, Fox Force Five, riferimento diretto a una delle sequenze più leggendarie di Pulp Fiction. La scena in questione è la conversazione tra Vincent Vega (John Travolta) e Mia Wallace (Uma Thurman) mentre sorseggiano un milkshake prima di gettarsi nelle danze. Mia racconta a Vincent di aver girato un pilot per la tv intitolato "Fox Force Five" che non è mai andato in onda, pietra miliare della sua carriera che definisce i suoi quindici minuti di fama. La serie fictional era incentrata su un team di agenti segreti al femminile, ognuna con un'identità e una set di abilità ben precise. Il personaggio di Mia era la donna più letale al mondo con un coltello, mentre gli altri agenti includevano una maestra giapponese di kung fu, un'esperta di demolizioni e una ragazza francese la cui specialità era il sesso.

Margot Robbie ha voluto usare il titolo di lavorazione per sottolineare la somiglianza tra il progetto televisivo fictional e Birds of Prey, in cui Harley Quinn forma un alleanza al femminile con le supervillain DC Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Cacciatrice (Mary Elizabeth Winstead) e Renee Montoya (Rosie Perez) per proteggere una ragazzina contro gli assalti del malvagio Black Mask (Ewan McGregor).

"Le cinque donne in azione in Birds of Prey sono perfettamente in linea con Fox Force Five" ha confermato Margot Robbie a MTV News svelando di aver chiesto il permesso a Quentin Tarantino per poter usare il nome mutuato da Pulp Fiction come titolo di lavorazione. "Lui mi ha dato la sua benedizione, ha pensato che fosse davvero divertente".

Birds of Prey arriverà al cinema il 7 febbraio 2020. Prima, però, vedremo Margot Robbie nei panni di Sharon Tate in C'era una volta a... Hollywood, uno dei 20 film più attesi dell'estate 2019, che arriverà nei cinema italiani il 19 settembre, ma ad agosto verrà presentato al Locarno Film Festival 2019 in Piazza Grande. Nell'attesa potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.