Barbie travolgente, supera i 18 milioni al box office italiano

Niente e nessuno può frenare la marcia travolgente di Barbie al box office italiano, altri 5 milioni di euro di incassi portano il film a superare i 18,1 milioni nel secondo weekend. Il film con Margot Robbie e Ryan Gosling diventa il secondo miglior incasso del 2023 dietro a Super Mario Bros. Il Film, ma punta già a superare il record della pellicola ispirata al popolare videogame, a quota 20,3 milioni. Scoprite la nostra recensione di Barbie e la sua incredibile avventura on the road da Barbie Land al mondo reale.

L'impatto di Barbie ha frenato la corsa di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, sottraendogli una consistente fetta di incassi. Altri 533.000 euro permettono comunque allo spy action seriale con Tom Cruise di conservare la seconda posizione al botteghino italiano superando i 4 milioni complessivi. Scoprite la nostra recensione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno.

Indiana Jones e il Quadrante del Destino: una foto del film

Crollo negli incassi anche per Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Altri 240.000 euro portano comunque l'ultima avventura sull'archeologo più amato dal pubblico a incassare 5,7 milioni di euro, confermando l'affezione del pubblico italiano nei confronti di Harrison Ford e del suo personaggio più celebre. Qui la nostra recensione di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, che vede nel cast anche Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge e tante altre star.

Stabile in quarta posizione Elemental, film d'animazione Pixar/Disney che incassa altri 218 mila euro, arrivando a un lauto totale di 5,7 milioni in quattro settimane. Il nuovo film d'animazione Disney/Pixar ruota attorno al rapporto tra due elementi apparentemente opposti, fuoco e acqua, come rivela la nostra recensione di Elemental.

Debutto fiacco, solo in quinta posizione per la commedia con Robert De Niro Papà scatenato, che apre con 110.312 euro, ma è uscita in appena 39 sale. Nel film l'attore brillante Sebastian Maniscalco interpreta Sebastian, il quale informa suo padre Salvo, un immigrato italiano vecchio stile, che sta per chiedere alla sua fidanzata americana di sposarlo. Salvo insiste per incontrare la famiglia della promessa sposa. Una situazione che si rivelerà più complicata del previsto e segnata da scontri culturali. I membri delle due famiglie sembrano non avere nulla in comune, ma entro la fine del weekend, inaspettatamente, diventeranno una vera famiglia.