Barbie, Lucy Boynton: 'La mia Barbie Proust tagliata dal film perché il pubblico non conosceva Proust'

Lucy Boynton ha rivelato dice che Barbie Proust è stata tagliata dal film di Greta Gerwig perché il pubblico delle proiezioni test non possedeva riferimenti letterari per capirla.

Barbie Proust è responsabile di una delle gag più "esoteriche" di Barbie, ma l'attrice Lucy Boynton, che l'ha interpretata nel film, ha rivelato che in origine era destinata ad avere un ruolo più importante.

Barbie: Margot Robbie in una scena del film

In un'intervista con The Spotlight di SiriusXM con Jessica Shaw, l'attrice di Bohemian Rhapsody e Sing Street ha commentato il suo cameo nei panni di Barbie Proust. "Essere su quel set è stato pazzesco", ha detto. "Essere nella casa di Barbie Strana è stato surreale. Questo è il motivo per cui accetti immediatamente un'opportunità simile per condividere l'esperienza con queste menti brillanti".

Lucy Boynton ha poi chiarito il motivo per cui appare solo in una breve gag: "Barbie Proust appare sullo sfondo della scena, aveva un ruolo più centrale, ma nelle proiezioni di prova abbiamo scoperto che il pubblico non sapeva chi fosse Proust, quindi la gag non faceva ridere. Fa tristezza il pensiero che stiamo perdendo il contatto con quella cultura, ma si spera che questo possa essere uno stimolo per le persone a documentarsi su Marcel Proust. È stato scioccante".

Barbie: 5 motivi per vedere (o rivedere) il film con Margot Robbie

Il pubblico americano non conosce Proust

Barbie: Kate McKinnon in una foto del film

Boynton ha poi ricordato la (mancata) reazione alla gag durante la proiezione: "Will Ferrell a un certo punto fa riferimento a Proust, Greta si gira verso di me è dice 'Non c'è reazione. Non sanno chi è Proust.' Così sono stati tagliati tutti i brevi momenti in cui comparivo".

Il ruolo di Barbie Proust è così divenuto un cameo di sottofondo, col personaggio che compare sullo sfondo senza pronunciare alcuna battuta. Barbie Proust viene menzionata brevemente dopo che Margot Robbie entra in una scatola presso la sede centrale della Mattel e il CEO dell'azienda (Will Ferrell) dice: "Ricordi Barbie Proust? Non ha venduto bene".

Greta Gerwig aveva spiegato in precedenza di aver incluso Barbie Proust come riferimento per via di un parallelo tra il lavoro dell'autore e la trama di Barbie. "In Ricordo delle cose passate, in La strada di Swann, il protagonista viene letteralmente catapultato nella sua infanzia attraverso il gusto della madeleine. Ho pensato, beh, sarebbe stato un bel Easter egg".