Barbie, boom di vendite per Birkenstock dopo l'uscita del film

Quando Barbie stereotipo (Margot Robbie) capisce di non essere perfetta, Barbie stramba (Kate McKinnon) la convince a viaggiare verso il mondo reale per ritrovare la felicità e la mette di fronte ad una scelta: da un lato la scarpa con il tacco e dall'altra un sandalo Birkenstock.

Com'era prevedibile, dopo l'uscita del film di Greta Gerwig l'azienda tedesca ha visto incrementare le vendite delle Birkenstock modello Arizona del 110%, grazie ad una segnalazione di Lyst, che si occupa di monitorare i gusti degli acquirenti. Per cavalcare la 'Barbie mania', Birkenstock ha deciso di mettere in promozione tutti i modelli di sandali rosa, in onore del colore che campeggia in quasi tutto il film con Margot Robbie.

Barbie di Greta Gerwig racconta la storia di Barbie stereotipo (Margot Robbie) che vive a Barbieland insieme a tutte le altre versioni di Barbie e le versioni di Ken. Quando scopre che qualcosa in lei non va partirà per il mondo reale dove conoscerà Sasha (Ariana Greenblatt) e la madre Gloria (America Ferrera).

Nel cast del film anche Will Ferrell nel ruolo del CEO Mattel e Michael Cera nei panni di Allan, migliore amico di Ken. Non lasciatevi sfuggire la nostra recensione di Barbie prima di correre a vedere il film in sala.