Barbie, Shonda Rhimes: 'Non c'era bisogno che diventasse un manifesto femminista'

Shonda Rhimes, creatrice e produttrice di serie di grande successo come Grey's Anatomy e Bridgerton, ha criticato la pressione nei confronti di Barbie per renderlo un film femminista.

In un'intervista rilasciata a Variety si affronta infatti il successo avuto dal lungometraggio con star Margot Robbie e Ryan Gosling, dando spazio a qualche perplessità da parte della star del mondo televisivo.

L'opinione della produttrice

Barbie: Margot Robbie in una scena

Shonda Rhimes ha spiegato di aver visto Barbie a casa, dichiarando "no comment" quando le è stato chiesto se le era piaciuto.

La produttrice ha sottolineato: "Se ti stai aspettando un film di Barbie, allora ho pensato che fosse grandioso. Ma penso che molte persone stessero aspettandosi molto di più, e poi hanno provato a renderlo molto di più. Non c'era nulla di sbagliato con il film, ho pensato fosse totalmente delizioso".

Shonda ha però ricordato: "Ma il peso che le persone hanno messo su un film su Barbie è stato davvero interessante per me. Penso che le persone volessero fossero questa specie di manifesto femminista che non c'era il bisogno fosse".

Barbie: Allan, Ken e Aaron, quando il maschilismo tossico miete vittime anche tra gli uomini

A casa Rhimes, tuttavia, il film è stato un successo e si poteva sentire quotidianamente la canzone I'm Just Ken, visto che le sue figlie ascoltano la canzone costantemente. La produttrice di Bridgerton ha spiegato che pensa il brano possieda "qualcosa di davvero potente" e ha apprezzato l'immersione nel mondo rosa del giocattolo, ricordando che da ragazzina giocava con le Barbie, potendo inoltre contribuire da adulta al documentario Black Barbie, esperienza che le ha permesso di trascorrere del tempo negli spazi della Mattel dove si produce l'iconica bambola.