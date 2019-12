Baby Yoda indossa il maglione di Chris Evans di Cena con delitto - Knives Out

Scopriamo insieme come starebbe Baby Yoda con indosso il maglione di lana di Chris Evans in Cena con delitto - Knives Out in una incredibile ed esilarante fan art.

Il delirio intorno a Baby Yoda ha prodotto un nuovo risultato, una fan art in cui la creatura di The Mandalorian indossa il maglione di lana sfoggiato da Chris Evans in Cena con delitto - Knives Out.

I must del Natale 2019 sono due: Baby Yoda e il maglione di lana che Chris Evans sfoggia in Cena con delitto - Knives Out. Il graphic designer australiano BossLogic (vero nome Kode Abdo) ha deciso di mixarli mostrando Baby Yoda con indosso il maglione di lana color crema di Chris Evans che sta facendo impazzire le fan sui social media. Ecco il risultato.

Quello che il pubblico si augura a questo punto è che le prime parole di Baby Yoda non siano le stesse pronunciate da Chris Evans ("eat sh*t") durante la riunione di famiglia, come sottolineato nella nostra recensione di Cena con delitto - Knives Out.

Baby Yoda: perché la sua presenza in The Mandalorian potrebbe cambiare la saga di Star Wars?

D'altronde questa non è l'unica ibridazione che vede protagonista Baby Yoda. Poche ore fa Todd Phillips ha diffuso in rete una fan art di Baby Yoda in versione Joker.

Al momento Baby Yoda è disponibile solo nella serie su Star Wars The Mandalorian, che arriverà in Italia il prossimo marzo col debutto di Disney+. Qui trovate le nostre prime impressioni su The Mandalorian.