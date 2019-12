Baby Yoda: perché la sua presenza in The Mandalorian potrebbe cambiare la saga di Star Wars?

The Mandalorian potrebbe regalare agli spettatori una svolta sorprendente legata al personaggio di Baby Yoda, come sembra rivelare una serie di indizi emersi nel corso della visione dei primi episodi della serie disponibile negli Stati Uniti su Disney+.

Il sito Cbr.com sostiene infatti che l'esistenza della creatura introdotta nello show con protagonista Pedro Pascal potrebbe essere in grado di modificare profondamente la saga di Star Wars. Baby Yoda, di cui non sono state rivelate per ora le origini, è infatti in grado di usare la Forza e molti fan pensano che si tratti di un clone del maestro jedi.

Gli episodi di The Mandalorian sono ambientati cinque anni dopo Il ritorno dello Jedi e hanno più di un legame con la storia già portata in scena grazie alle trilogia originale e quella prequel, tuttavia potrebbero espandere la mitologia legata all'universo creato da George Lucas in modo significativo esistendo prima dell'ascesa del Primo Ordine e della fondazione dell'Accademia Jedi ideata da Luke Skywalker. L'introduzione del personaggio aprirebbe inoltre le porte a nuovi film, serie tv, fumetti e romanzi, creando un'intera parte della storia di Star Wars totalmente inedita.

Lo show ha poi modificato la visione dei Mandaloriani grazie al protagonista della serie che assume un ruolo da protettore nonostante sia un cacciatore di taglie che lavora come un mercenario, offrendo quindi una nuova prospettiva a un importante tassello della saga.

La segretezza che ha circondato la presenza di Baby Yoda nello show ha infine dimostrato la capacità di mantenere i segreti dello studio e la passione dei fan che sembra non essersi ancora esaurita nel corso degli anni.

Tutti questi elementi sembrano confermare che la Lucasfilm, grazie alla serie ideata da Jon Favreau, voglia gettare le basi per aggiungere un importante capitolo nella saga stellare che si inserisca tra la trilogia originale e quella che si concluderà con Episodio IX, modificando forse profondamente il racconto come è stato conosciuto dagli appassionati di Star Wars fino a questo momento, regalando qualcosa di totalmente nuovo e sorprendente.

Baby Yoda: Perché siamo tutti innamorati del nuovo personaggio di The Mandalorian?