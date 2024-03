The Mandalorian & Grogu: Giancarlo Esposito parla del ritorno di Moff Gideon

Giancarlo Esposito ha interpretato Moff Gideon nelle prime tre stagioni di The Mandalorian, ma i fan si stanno chiedendo se il personaggio sarà presente nella nuova iterazione cinematografica dello show, The Mandalorian & Grogu, nonostante il suo destino nell'ultimo episodio.

Nel corso delle tre stagioni di The Mandalorian, Din Djarin (Pedro Pascal) ha incontrato la sua buona dose di antagonisti. Tuttavia, non c'è stato avversario più temibile del Moff Gideon di Giancarlo Esposito. Moff Gideon è stato il Grande Cattivo per le prime tre stagioni di The Mandalorian, prima di incontrare apparentemente la sua fine nei momenti finali dell'ultima serie di episodi. Anche se il personaggio è morto, Esposito nutre la speranza di tornare nella galassia lontana lontana.

"Adoro l'universo di Star Wars", ha dichiarato l'attore in una recente chiacchierata con GQ. "Non ho progetti perché non mi hanno chiamato. Adoro Moff Gideon perché ha quello che cerco".

Moff Gideon è ancora vivo?

Per quanto riguarda il modo in cui Gideon potrebbe tornare, vista la sua apparente morte, Esposito ha un'idea - ed è un'idea su cui molti fan hanno già speculato. "Andiamo. Sono tornato nella terza stagione di The Mandalorian. Non avevo i baffi. Poi vedi tutti questi cloni. Mettete insieme il tutto".

Non è la prima volta che Esposito si occupa di questa teoria, avendola commentata anche nel documentario sul dietro le quinte della terza stagione di The Mandalorian.

Star Wars: The Mandalorian & Grogu sarà il primo film del nuovo ciclo, ecco quando uscirà

"So che l'illazione era che sempre un giorno Moff Gideon avrebbe probabilmente incontrato la sua fine, e questo non era affatto un problema per me", aveva detto Esposito, "Era solo il 'quando' e il 'come', e quanto è tangibile per il pubblico vedere cosa gli può accadere".