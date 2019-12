Knives Out: Chris Evans e il suo maglione bianco cult sull'abbigliamento promo del film

Cena con Delitto - Knives Out. Chris Evans e il suo maglione bianco avevano già conquistato tutti da prima dell'uscita del film in sala, così Lionsgate non si è fatta scappare l'opportunità di promuovere ulteriormente la pellicola stampando Ransom Drysdale Thrombey sui capi d'abbigliamento.

Un Evans seduto al tavolino,con indosso un caldo maglione bianco, completamente a suo agio nell'ambiente, e una frase - "Eat shit!" - che ormai è tanto iconica e immediatamente riconducibile al film, quanto il personaggio che la pronuncia (e i vestiti che indossa). Questa la fantasia scelta da Lionsgate per la sua nuova strategia di marketing, ovvero un girocollo che verrà inviato alla stampa e ai vincitori di un giveaway organizzato su Twitter.

"Sappiamo che ci sono diversi fattori che influiscono sul successo di un film, inclusi i social. Knives Out non è solamente spettacolare nella scrittura e nel cast. La trama ha una sua rilevanza, ed è semplice trovare dei personaggi con cui ci si possa identificare (e, a quanto pare, lo stesso vale per il loro abbigliamento). Vogliamo che il nostro pubblico si possa sentire ascoltato e incluso nella famiglia di Knives Out, così quando il mondo desidera essere abbracciato da Chris, noi facciamo del nostro meglio per far sì che accada! Davvero, quale modo migliore di passare le vacanze natalizie che tra le braccia di Chris Evans?" ha dichiarato un portavoce di Lionsgate sulla loro ultima iniziativa promozionale.

Il maglione indossato da Chris Evans nel film, che sta spopolando sul web fin da quando sono state diffuse le prime immagini della pellicola, è in realtà frutto di una scelta abbastanza affrettata, stando a quanto racconta Jenny Eagan, costumista del lungometraggio, all'Hollywood Reporter. Il capo di abbigliamento fu infatti selezionato da lei e da Chris durante delle prove, e quel giorno erano così di corsa che neanche hanno fatto caso alla marca. Tutto quello che dovevano sapere, però, era come rappresentasse alla perfezione il personaggio di Ransom, il nipote viziato di un ricco autore di gialli.

Il film - di cui abbiamo parlato nel nostro approfondimento sul finale di Knives Out - è ambientato durante la stagione invernale, quindi c'era bisogno di qualcosa che emanasse una sensazione di calore e conforto. Ma, allo stesso tempo, doveva essere parte del vestiario di un ragazzo che, nonostante la famiglia benestante da cui proviene, non ci tiene più di tanto: "Semplicemente, non gli importa... Immaginatevi quel maglione buttato su una sedia della sua camera da letto, che mette quando gli capita, giorno dopo giorno. Ma aggiungendoci dei buchetti qui e lì, facendo vedere le parti consumate... Una cosa del genere sta un po' a voler significare una mancanza di rispetto, che sia verso la sua famiglia, il suo nome, o i suoi vestiti". E ammette, ripensando al successo che ha avuto questa scelta: "Non so se è merito del maglione, o di chi lo indossa. Anche quello potrebbe essere un motivo. Insomma, [Chris] ci sta davvero bene!".

E persino l'account ufficiale del film sembra aver dato ragione a Eagan, cambiando temporaneamente il nome profilo in "Chris Evans' Sweater Stan Account"

Ma non tutti sono felici della cosa...

Don’t worry, Jamie. That cable-knit is a one-trick pony. Let’s see it try and pull off a beach scene. No range. https://t.co/iuOOcOVqoO — Chris Evans (@ChrisEvans) December 7, 2019

"Messa in ombra da un MAGLIONE!" scrive scherzosamente la co-star di Evans, Jamie Lee Curtis, su Twitter. Ma la risposta del "figlio" non tarda ad arrivare: "Tranquilla Jamie, quella roba fatta a mano è una stella cadente. Vediamo cosa farà quando ci saranno delle scene in spiaggia. Non ha per niente versatilità!"

Cena con Delitto - Knives Out è attualmente al cinema.