Star Wars: un particolare Funko POP di Grogu è in offerta su Amazon

Su Amazon un Funko POP di Grogu è sceso di prezzo per via di uno sconto temporaneo; scopriamolo insieme.

Star Wars non è mai stato solamente i film al cinema. L'enorme fascinazione nei confronti di questo universo narrativo ha immediatamente trovato riscontri nel collezionismo dell'epoca, sviluppandosi in seguito attraverso tantissime altre storie approdate in altri medium (libri, fumetti, videogiochi, serie tv...). Una passione del genere e così forte, ovviamente, non tardò ad approdare pure nella gadgettistica che nel tempo ha saputo sempre reinventarsi, rispondendo alle esigenze degli appassionati e alle mode vigenti, e ritornando in una costanza commerciale difficile da riscontrare altrove.

E se vi dicessimo che su Amazon è possibile attualmente trovare il Funko POP a tema Star Wars di Grogu in offerta? Sul sito potete trovarlo, nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione, a 13,99€, con uno sconto del 22% sul prezzo più basso recente. Se intenzionati al recupero o anche solamente ad avere più dettagli sul gadget Star Wars in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Il Funko POP di Grogu dal mondo di Star Wars

Su Amazon il Funko POP a tema Guerre stellari in questione viene descritto come alto circa 3,75 pollici (9,5 cm) e realizzato in un vinile durevole e di buona qualità. Sono i dettagli estetici, ovviamente, a fare la differenza in un prodotto del genere, ricostruendo le fattezze di due personaggi facilmente riconoscibili dai fan di sempre.

Se anche voi siete fan spassionati di Grogu, correte su Amazon per approfittare di questa offerta a tempo! Oltre ad essere un gadget perfetto per le vostre collezioni a tema Star Wars, questo Funko POP potrebbe trasformarsi anche in un'idea regalo originale per tutti gli appassionati che nello specifico hanno apprezzato il personaggio in questione.