Avengers: The Kang Dynasty: una star Marvel è 'abbastanza sicura' di essere nel film

Chi rivedremo in Avengers: The Kang Dynasty? Una star Marvel sembra essere abbastanza sicuro del suo ritorno nel nuovo film corale del MCU.

Avengers: The Kang Dynasty sarà il primo film corale che vedrà a raccolta buona parte dei personaggi del MCU, ma non sappiamo ancora di preciso chi risponderà presente all'appello. Una star Marvel, tuttavia, è piuttosto sicura che ci sarà... Per quanto si può essere sicuri di qualcosa in questi casi.

Shang-Chi in Avengers: The Kang Dynasty

Sì, stiamo parlando proprio di lui: Simu Liu a.k.a. Shang-Chi (o, se preferite, uno dei Ken di Barbie).

L'attore canadese ha infatti recentemente parlato del suo possibile ritorno sugli schermi e nel MCU non solo per il sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ma anche per il primo dei film degli Avengers già annunciati per i prossimi anni.

"Sì, sono abbastanza sicuro che ci sarò" ha azzardato ai microfoni di Men's Health, come riporta CB "Ma più di questo, non saprei. E non so cosa voglio sapere prima che sia assolutamente pronto".

"Se c'è qualcosa che ho imparato in questo campo, e specialmente con Marvel, è che le cose sono in continuo cambiamento, e non puoi essere davvero sicuro che qualcosa accadrà fino a quando non sei lì sul set e stai per girare la scena. E anche allora, le scene vengono rigirate, si sistema questo e quello. vengono aggiunti degli elementi in post-produzione assieme agli effetti speciali e tutto" ha poi continuato l'attore, aggiungendo qualcosa anche sul suo ultimo progetto cinematografico, Barbie "_Per cui, per me è stato davvero gratificante realizzare nel mezzo progetti come Barbie - che sono separati dall'identità di Shang-Chi - e poter davvero spiegare le ali in qualità di artista".

"Ma se la chiamata dovesse arrivare... Certamente, un sequel ci sarà. Certamente, Kang Dynasty ci sarà. E quando la chiamata arriverà, io mi mostrerò allegramente sul set, leggerò qualsiasi cosa debba leggere, e mi preparò in qualunque modo servirà. Ma fino ad allora, credo che meno ne so, e meglio è" ha poi concluso.

Avengers: The Kang Dynasty è ancora tutto da programmare?

Considerato l'attuale clima a Hollywood (anche gli attori adesso sono entrati in sciopero), e in particolare in casa Marvel/Disney (Bob Iger ha avuto qualcosa da dire sui prodotti Marvel), e visti anche i noti problemi legali di Jonathan Majors, interprete del personaggio titolare del film, è difficile dire cosa e chi potremmo vedere in Svengers: The Kang Dynasty, o anche quando, a questo punto.

Certo è che, come osservato anche da Liu, si tratta di un progetto ancora in divenire, che potrebbe subire dai più piccoli ai più grandi cambiamenti per qualsiasi ragione, che sia essa interna o esterna alla storia che si vuole raccontare.