Jonathan Majors arrestato per violenza domestica, un portavoce: "Non ha fatto nulla, lo dimostreremo"

Nelle scorse ore, la star di Hollywood Jonathan Majors sembrerebbe essere stata coinvolta in una disputa domestica, con conseguente arresto da parte delle forze dell'ordine. L'attore, tuttavia, afferma di non aver fatto nulla di sbagliato, e proclama la propria innocenza.

Come riportano testate quali The Wrap e Deadline, l'interprete di Kang il Conquistatore nel MCU e Damian Anderson in Creed III Jonathan Majors è stato arrestato nella giornata di sabato in quel di New York City con accusa di violenza domestica.

Secondo quanto emerso dalle dichiarazioni della polizia locale, la vittima, che non è stata identificata, avrebbe sostenuto "infortuni minori al capo e al collo, ed è stata trasportata in ospedale in condizioni stabili".

"Sabato 25 marzo 2023, alle ore 11.14 circa, la polizia ha risposto a una chiamata al numerpo 911 proveniente da un appartamento situato all'interno del decimo distretto" si legge su The Wrap, secondo quanto affermato dalle forze dell'ordine "Un'indagine preliminare ha determinato che un uomo di 33 anni è stato coinvolto in una disputa domestica con una donna di 30 anni. La vittima ha comunicato alla polizia di essere stata aggredita. Gli agenti hanno preso in custodia l'uomo di 33 anni senza alcun incidente".

Non conosciamo ulteriori dettagli sull'accaduto - né sulla vita privata dell'attore, che sappiamo solo avere una figlia di dieci anni e non essere sposato, almeno stando a una precedente intervista - , ma i portavoce dell'attore hanno dichiarato la sua innocenza affermando che "Non ha fatto nulla di male. Attendiamo di poter chiarire la questione e riscattare il suo nome".