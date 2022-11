Shang-Chi, Simu Liu sul sequel: "Ne so quanto voi, ma ne farei anche 40 di questi film"

Curiosi di scoprire qualcosa in più sul sequel di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli? Anche la star del film Marvel Simu Liu lo è. Di certo, si augura di continuare ancora a lungo a realizzare queste pellicole, ma vediamo cosa ha detto in merito al prossimo capitolo in una recente intervista.

"Credo di saperne tanto quanto tutti gli altri, alla fine, no? Ci sarà un sequel, e questa parte penso fosse ovvia, ma è stato anche annunciato ufficialmente" ha raccontato l'attore ai microfoni di Comicbook, quando gli è stato chiesto qualche aggiornamento sul sequel del film Marvel del 2021 diretto da Destin Daniel Cretton, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

"Per quanto riguarda il quando... Credo che dipenda dalle tempistiche, e da quanto riesca a reggere la mia schiena nel corso degli anni. Se ce ne sarà la possibilità, ne farò anche 40 di questi film" ha poi continuato, con il suo solito senso dell'umorismo.

Su cosa potrebbe essere nella pellicola, tuttavia, Simu Liu si era già espresso in precedenza, rivelando piuttosto cosa vorrebbe vedere lui: "Credo che si tratterà più che altro di ciò che Shaun deciderà di fare con questo nuovo potere, sapete. È un potere che ha consumato suo padre, che ha consumato Wenwu. Per cui sono curioso di vedere come se la caverà con questi anelli qualcuno di così giovane e con così poca esperienza".

"Dopotutto" aggiungeva "Anche solo l'idea di ritrovarsi all'improvviso con qualcosa di così potente, ma anche così pericoloso tra le mani... E poi, l'altra grande domanda che mi faccio è ovviamente 'In che modo Shaun si inserisce nel più grande MCU?' e ancora 'Chi vedremo sullo schermo, quale folle team up ne verrà fuori? Che tie-in, che easter egg vedremo?'. Sono all'oscuro di tutto, proprio come voi, quindi non lo so, ma non vedo l'ora di scoprirlo".