Marvel: troppe serie tv 'diluiscono l'attenzione e la concentrazione del pubblico' per Bob Iger

Il CEO Disney ha denunciato la sovrabbondanza della produzione per lo streaming di Marvel e Disney, citandola come causa di alcuni recenti flop.

Il CEO Disney Bob Iger torna a puntare il dito contro l'eccesso di offerta di Marvel, in particolare nel campo delle serie tv per Disney+, sottolineando come molte di essere siano risultate una delusione per i fan oltre a "diluire l'attenzione e la concentrazione del pubblico".

Elemental: una scena del film

Parlando con David Faber della CNBC durante la Sun Valley Conference, Bob Iger ha ammesso che lo studio ha rovinato le aspettative del pubblico offrendo così tanti contenuti in streaming. La conseguenza è stata la flessione negli incassi cinematografici, come nel caso di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che non ha raggiunto neppure i 500 milioni di dollari globali, o i debutti deludenti come Elemental e Indiana Jones e il Quadrante del Destino.

"Di recente abbiamo subito alcuni flop. Ci sarebbe piaciuto che alcune delle nostre produzioni più recenti avessero prestazioni migliori", ha affermato Iger. "Non è un problema dal punto di vista del personale, ma penso che lo zelo eccessivo nel far crescere sostanzialmente i nostri contenuti per lo streaming abbia finito per creare un'offerta troppo abbondante per il pubblico, diluendone l'attenzione e la concentrazione".

La causa dei flop di Ant-Man 3 e Elemental

Il CEO ha preso in esame il caso Marvel dichiarando: "La Marvel ne è un ottimo esempio. Non erano mai stati nel business televisivo a livello significativo. Non solo hanno aumentato la loro produzione cinematografica, ma hanno finito per realizzare una serie di show televisivi e, francamente, hanno diluito l'attenzione e l'attenzione".

Concentrandosi poi sulla mediocre performance al botteghino di Elemental, Iger ha citato la decisione dello studio di far uscire tre film Pixar di seguito su Disney+ durante la pandemia. Soul, Luca e Red hanno tutti saltato l'uscita cinematografica e sono passati direttamente allo streaming. Lightyear e Elemental, i due film Pixar usciti successivamente in esclusiva nei cinema, sono risultati un flop.

"Ci sono state tre uscite Pixar di fila che sono andate direttamente in streaming, principalmente a causa dell'emergenza sanitaria", ha spiegato Iger. "E penso che potrebbero aver creato un'aspettativa nel pubblico per cui alla fine arriveranno comunque in streaming, probabilmente dopo poco tempo, perciò non c'è urgenza di andarli a vedere nelle sale. E poi credo che ci siano stati anche alcuni errori creativi".