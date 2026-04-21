Avengers: Doomsday, il trailer inedito ricreato con i LEGO da un fan

Il primo trailer di Avengers: Doomsday (diverso dai precedenti teaser sui personaggi) è stato presentato in anteprima alla CinemaCon la scorsa settimana e, sebbene il filmato non sia stato reso pubblico, online circolano già analisi dettagliate.
Le fughe di notizie si verificano spesso dopo il Comic-Con di San Diego, ma a Las Vegas la sicurezza sarebbe stata particolarmente vigile, con diverse persone che sarebbero state allontanate prima ancora di poter puntare i loro telefoni verso lo schermo.
A questo punto, sembra altamente improbabile che una versione trapelata del trailer venga condivisa online, ma in streaming è comparsa una ricostruzione del filmato in versione LEGO!
Cosa succede nel trailer LEGO di Avengers: Doomsday
Il breve video non copre tutto ciò che è stato mostrato nel teaser del CinemaCon, ma ci offre i punti salienti: il discorso di incitamento di Thor ai suoi compagni eroi, Gambit che affronta Shang-Chi, Mystica che si trasforma in Yelena Belova e il Dottor Destino che blocca l'attacco con la Stormbreaker di Thor con una sola mano.
Non sappiamo con certezza quando uscirà il primo trailer ufficiale di Avengers: Doomsday (che potrebbe non essere lo stesso che la Marvel ha presentato alla CinemaCon), ma secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere pubblicato a metà giugno.
Quando esce in Italia il crossover Marvel?
L'uscita è prevista già per quest'anno (salvo ulteriori slittamenti produttivi), come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios; la distribuzione dovrebbe essere globale, con arrivo in Italia in linea con quella statunitense o a ridosso della stessa data. Al momento la data d'uscita ufficiale nel nostro paese dovrebbe avvenire tra il 16 e il 17 dicembre 2026.