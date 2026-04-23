Avengers: Doomsday, uno spoiler enorme rivela un dettaglio chiave della trama

A volte, le indiscrezioni arrivano dai posti più impensati. Oggi è il turno di Alan Silvestri, il compositore della colonna sonora di Avengers: Doomsday, che, mentre è nel pieno del suo lavoro sulla colonna sonora del film, si è lasciato scappare uno spoiler.

Il compositore ha rivelato per sbaglio che visiteremo una location iconica della Marvel, che i fan dei fumetti conoscono molto bene e che è rivelatrice nei confronti della trama del film.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Qual è lo spoiler su Avengers: Doomsday trapelato

In un post su Instagram ora cancellato, il compositore ha condiviso una foto che mostra come il film con Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino includerà scene ambientate nella "Sala delle Armature di Doomstadt".

Doomstadt è la capitale della Latveria, e il fatto che compaia in questo film non è certo una sorpresa. Tuttavia, questa è la prima volta che viene confermato e potrebbe smentire le voci secondo cui il mondo del Dottor Destino sia stato distrutto prima che egli si recasse su Terra-828.

Si vociferava che la battaglia finale di Avengers: Doomsday si sarebbe svolta fuori dal castello di Destino, e una scena nella Sala delle Armature potrebbe mostrare diversi modelli di armature e forse anche i Doombot di Victor Von Doom.

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Il Dottor Destino tornerà nel MCU anche dopo Avengers: Secret Wars?

In una notizia correlata, la nota insider MyTimeToShine ha diffuso una voce già nota sul villain: "Robert Downey Jr. continuerà a interpretare Destino anche dopo Secret Wars", scrive, "e non solo: tornerà anche nei panni di Tony Stark".

Destino verrà introdotto in Avengers: Doomsday dopo una sola apparizione precedente nella scena a metà dei titoli di coda de I Fantastici 4: Gli Inizi. È un personaggio troppo importante per essere utilizzato in due film degli Avengers prima di passare al prossimo grande cattivo, e se i Marvel Studios riuscirà a convincere Downey a restare, sarà una grande vittoria per la prossima saga dell'MCU.

Quando esce in Italia il crossover Marvel?

L'uscita è prevista già per quest'anno (salvo ulteriori slittamenti produttivi), come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios; la distribuzione dovrebbe essere globale, con arrivo in Italia in linea con quella statunitense o a ridosso della stessa data. Al momento la data d'uscita ufficiale nel nostro paese dovrebbe avvenire tra il 16 e il 17 dicembre 2026.