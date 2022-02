Shang-Chi: Simu Liu e quella innocente bugia per ottenere il ruolo nel film Marvel

A volte non c'è nulla di male a mentire a fin di bene! Si tratta di quanto accaduto a Simu Liu che, pur di ottenere il ruolo del protagonista in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, ha detto un'innocente bugia sulle sue capacità nell'ambito delle arti marziali.

Nel corso di un'intervista con Variety per la rubrica Actors on Actors, Simu Liu ha rivelato di aver convinto regista e produttori di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli delle sue capacità nell'ambito delle arti marziali pur di ottenere il ruolo. In realtà, l'attore ha mentito spudoratamente. L'attore infatti continua a considerarsi più un ballerino che un lottatore - ma, per fortuna, ha trovato le due discipline estremamente simili.

Simu Liu ha raccontato: "Quando ho ottenuto la parte, mi hanno chiesto il mio background e la mia esperienza nell'ambito delle arti marziali e la mia esperienza, che naturalmente ho esagerato perché volevo davvero il lavoro. Avevo fatto qualche lavoro come stuntman a fasi alterne, ma se siamo onesti, credo di essere stato più un ballerino che un artista marziale. Praticamente dal momento in cui sono stato ingaggiato, ho iniziato a lavorare con gli allenatori e a imparare come muovermi. Avevo una flessibilità terribile. Il mio inguine e i miei tendini erano così rigidi! Una gran parte di quel processo iniziale è consistito nel tentativo di aumentare la mia flessibilità".

Nonostante ciò, però, il film è stato apprezzato dalla critica e Simu Liu è risultato più che credibile nei panni del più leggendario artista marziale di tutti i tempi. Lo rivedremo presto nei panni di Shang-Chi? Ancora non è dato saperlo. Shang-Chi 2 è stato ufficializzato ma, al momento, non esistono ulteriori informazioni sulle tempistiche di lavorazione del progetto.