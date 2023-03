Avengers: Secret Wars sarà diviso in due film?

Marvel starebbe accarezzaando l'idea di dividere Avengers: Secret Wars in due film, con uno in arrivo nella Fase 7 ancora da annunciare.

Si torna a parlare della possibilità che il preannunciato Avengers: Secret Wars venga diviso in due film, il che farebbe slittare l'uscita della pellicola prevista fino ad ora. Secondo quanto riferito, i Marvel Studios starebbero valutando la possibilità di dividere l'epopea di supereroi in due film, che vedrebbe la seconda parte ritardata fino alla Fase 7.

Secondo quanto riferito da Inside the Magic, i Marvel Studios stanno valutando il modo migliore per distribuire Avengers: Secret Wars. Uno dei piani è quello di dividere l'imminente nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe in due film. Se questo sarà il percorso scelto dalla Marvel, Secret Wars Part II e la fine dell'intera Saga del Multiverso sarebbero ritardati di "alcuni anni". Le voci secondo cui i Marvel Studios starebbero pensando di dividere il prossimo lungometraggio in due parti sono emerse online nel febbraio 2023. Al momento, i Marvel Studios e la Disney non hanno confermato i rumor, il che significa che i fan dovrebbero prendere queste affermazioni con le pinze. Avengers: Secret Wars è attualmente programmato per arrivare sul grande schermo il 1 maggio 2026, come conferma il leak di Reddit che ha rivelato la lista dei progetti che comporranno le Fasi 5, 6 e 7 dell'MCU.

Secret Wars: nel film Marvel anche Tobey Maguire e Hugh Jackman? Lo svela un insider!

Avengers: Secret Wars è stato annunciato al Comic-Con di San Diego del 2022 e dovrebbe fungere da sequel diretto di Avengers: The Kang Dynasty. Mentre i dettagli della trama per i prossimi sequel di Avengers rimangono top secret, secondo quanto riferito Doctor Strange di Benedict Cumberbatch avrà un ruolo antagonista in The Kang Dynasty.

Strange è diventato una figura chiave della saga del Multiverso con l'evoluzione subita dal suo personaggio in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che sembra aver creato la trama di Secret Wars. La scena dopo i titoli di coda del film del 2022 menzionava un'imminente "incursione", un termine tratto dalla trama del fumetto di Secret Wars del 2015 che viene utilizzato per descrivere due mondi che stanno per scontrarsi. Michael Waldron, sceneggiatore di Loki e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sta scrivendo la sceneggiatura di Avengers: Secret Wars.