Avengers: Secret Wars, Marvel ripartirà da questi supereroi dopo il reboot

Se il film più atteso di quest'anno è sicuramente Avengers: Doomsday, l'anno successivo sarà la volta di Avengers: Secret Wars, che chiuderà definitivamente la Multiverse Saga, narrazione che non ha riscosso molto successo.

Proprio per questo motivo si è scelto di riportare in scena Robert Downey Jr. e dopo la conclusione della saga sarebbe previsto un soft reboot del Marvel Cinematic Universe.

Avengers: Doomsday, Chris Evans nei panni di Steve Rogers nel primo teaser

Il soft reboot del Marvel Cinematic Universe

Secret Wars dovrebbe dare il via a un reboot dell'MCU, creando un universo in cui Avengers, X-Men, I Fantastici Quattro e Spider-Man coesistono nella stessa realtà. Quando è stato chiesto ad Alex Perez, di The Cosmic Circus, come si sarebbe verificato, ha risposto che tornerà "praticamente come prima... tranne che ora i mutanti avranno un ruolo più importante e I Fantastici Quattro vivranno nell'universo 616".

Proprio come nel fumetto originale, ci sarà un gruppo di sopravvissuti provenienti da Terra-616, ma Perez ha affermato: "Saranno sicuramente più giovani. Molto, molto, molto più giovani", riferendosi ai futuri supereroi del MCU. Spetterà agli Young Avengers, o addirittura ai figli di personaggi come Steve Rogers, Thor e Tony Stark, salvare la situazione in Avengers: Secret Wars e proseguire da lì? Sembra proprio di sì.

Avengers: Doomsday, una scena

Il piano del Dottor Destino e il ruolo di Spider-Man

Sembra che possiamo aspettarci che lo Spider-Man interpretato da Tom Holland abbia un ruolo "rilevante", qualunque cosa ciò significhi.

Per quanto riguarda Battleworld del Dottor Destino, Perez ha spiegato: "A parte una manciata di eroi e cattivi, praticamente tutti saranno sotto il controllo di Destino, vivendo in una versione più medievale di ciò che Wanda ha fatto a Westview. Pensate letteralmente a WandaVision che incontra What If...? The Avengers Assembled in 1602, e quella è la premessa introduttiva di Secret Wars".

"A parte questo, c'è qualcosa a livello di trama che Destino fa nel film che finora è stato fatto nell'MCU solo da altre due persone", ha aggiunto, "e questo indica che è Wanda a concedergli questa abilità". Leggendo tra le righe, l'insider si riferisce probabilmente all'abilità di Scarlet Witch e Wiccan di creare nuove realtà (come Westview e la Strada delle Streghe).

Quando usciranno al cinema i prossimi due film sugli Avengers?

L'uscita di Doomsday è prevista già per quest'anno (salvo ulteriori slittamenti produttivi), come parte della Saga del Multiverso dei Marvel Studios. Al momento la data d'uscita ufficiale in Italia dovrebbe avvenire tra il 16 e il 17 dicembre 2026. Secret Wars, invece, uscirà nelle sale l'anno successivo, il 17 dicembre 2027.