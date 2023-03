Marvel Studios: la lista dei progetti che comporranno le Fasi 5, 6 e 7 svelata su Reddit? [RUMOR]

Grande è la curiosità intorno al destino dell'MCU. Con l'arrivo del Multiverso, il mondo creato dai Marvel Studios si st espandendo velocemente e i fan scalpitano per sapere quali sorprese gli riserva il futuro. E così su Reddit ha fatto la sua comparsa una lista che anticiperebbe i progetti che comporranno le Fasi 5, 6 e 7 dell'MCU.

Il nuovo post con i potenziali progetti delle Fasi 5, 6 e 7 dell'MCU è stato condiviso su r/MarvelStudiosSpoilers dai moderatori della pagina, che è stata fonte di una grande quantità di informazioni accurate nel corso degli anni.

Dopo le critiche rivolte a Marvel secondo cui la Fase 4 avrebbe avuto un problema di quantità rispetto alla qualità, lo Studio si starebbe impegnando ad aumentare la forbice tra le uscite cinematografiche e televisive, i maggiori tra film e programmi TV, riducendo così il numero di titoli rilasciati ogni anno. Ovviamente il rumor è da prendere con le molle, ma se confermata, la lista provvisoria includerebbe alcune notevoli sorprese.

Fantastic Four, i Marvel Studios avrebbero in mente una certa attrice come "prototipo" per la Donna Invisibile

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine tratta dal trailer

Nel 2023, la Fase 5 potrebbe consistere in Ant-Man and the Wasp: Quantumainia, Guardians of the Galaxy Vol. 3, Secret Invasion (17 maggio - 21 giugno 2023), Loki stagione 2 (26 luglio - 30 agosto 2023), Echo (ottobre 2023), Mephisto (Presentazione speciale, Halloween 2023), The Marvels e Sentry (Presentazione Speciale, Natale 2023).

Nel 2024, dovrebbero uscire Ironheart (inizio 2024) Daredevil: Born Again (primavera 2024), Captain America: New World Order, I Am Groot (metà 2024), Thunderbolts, Deadpool 3 (6 settembre 2024), Wonder Man (autunno 2024) e Man-Thing (Presentazione speciale, Halloween 2024).

Per quanto riguarda la Fase 6, sono previsti Blade 8 novembre 2024), Silver Surfer (Presentazione speciale, Natale 2024), Agatha: Coven of Chaos (fine 2024/inizio 2025), Fantastic Four, Vision Quest (primavera 2025) , Armor Wars (2 maggio 2025), What If...? Stagione 2 (metà 2025), Young Avengers (25 luglio 2025), Midnight Angels (serie TV, autunno 2025) Ghost Rider (Presentazione speciale, Halloween 2025) e Zombies (ottobre 2025).

Nel 2025, pare che dovremmo aspettarci Shang-Chi 2 (7 novembre 2025), Nova (Presentazione speciale, Natale 2025), Spider-Man 4 (19 dicembre 2025), Strange Academy (Serie TV, fine 2025/inizio 2026), Doctor Strange 3 (13 febbraio 2026) Ms. Marvel stagione 2 (primavera 2026) e Avengers: The Kang Dynasty (1 maggio 2026).

Dopo l'epica, la velocità: la saga Marvel sta diventando una grande scena post-credit?

Black Widow: Florence Pugh in costume

Secondo il rumor, la Fase 7 dovrebbe fare parte della "Battleworld Saga", anche se non è chiaro se questo significa che tutti i film faranno parte di una nuova realtà temporanea.

Questa lista presumibilmente include Moon Knight Stagione 2 (metà 2026), Midnight Suns (24 luglio 2026), She-Hulk stagione 2 (autunno 2026), uno speciale di Halloween senza titolo, World War Hulk (6 novembre 2026), uno speciale natalizio senza titolo, What If...? Stagione 3 (inizio 2027), Eternals 2 (12 febbraio 2027), Illuminati (serie TV, primavera 2027) e Avengers: Secret Wars (7 maggio 2027/2028).

Avengers: Forever potrebbe essere distribuito nel 2027/2028, ponendo fine alla Fase 7 e fungendo da ultimo saluto ai personaggi principali di Infinity Saga. Si dice che i progetti che ruotano attorno a Scarlet Witch, Namor, Monica Rambeau e Deadpool siano tra le idee lanciate nel mix, ma per ora non c'è niente di certo. La lista menziona anche una serie TV su Nomad con Chris Evans e Scarlett Johannson. Vedremo più avanti cosa corrisponde al vero.