Avengers: Secret Wars, Marvel ha intenzione di dividere il film in due parti?

Secondo alcune recenti indiscrezioni, la Marvel starebbe ragionando sul dividere in due parti Avengers: Secret Wars, il nuovo film sui Vendicatori che dovrebbe chiudere la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe.

Questi cambiamenti potrebbero addirittura far estendere la Multiverse Saga anche alla successiva Fase 7, lasciando che questa copra le Fasi dalla 4 alla 7. Tuttavia, il rumor chiarisce che la fonte non è "sicura" di questo dettaglio.

Per quanto riguarda i film in arrivo prima di Avengers: Secret Wars, si dice che Doctor Strange 3 sia tra questi anche se non è mai stato ufficialmente annunciato. L'indiscrezione fa notare che quasi tutti i film in uscita dopo Avengers: The Kang Dynasty e prima di Avengers: Secret Wars si svolgeranno nell'universo di Battleworld.

Avengers: Secret Wars, gli ultimi rumor: da Wolverine ai Fantastici 4, i cameo che faranno invidia a Endgame

La Disney ha attualmente in programma tre film del MCU senza titolo che usciranno tra The Kang Dynasty in arrivo a maggio 2025 e Secret Wars del maggio 2026. Questi film misteriosi usciranno il 25 luglio e il 7 novembre 2025, mentre il terzo arriverà il 13 febbraio 2026.