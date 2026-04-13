Avengers: Secret Wars, il crossover vedrà il ritorno di questo Guardiano della Galassia?

Avengers: Doomsday si preannuncia come un film ricco di colpi di scena, ma Secret Wars potrebbe spingersi addirittura ancora più in là in quanto a sorprese e comparse del cast storico dei cinecomics dei Marvel Studios.

Uno degli ultimi rumor indica che almeno uno dei Guardiani della Galassia dovrebbe tornare in scena per il secondo dei due crossover in arrivo al cinema e che chiuderà in bellezza la Multiverse Saga.

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Chris Pratt riprenderà i panni di Star-Lord in Avengers: Secret Wars

Secondo la nota insider MyTimeToShine, Star-Lord (Chris Pratt) dovrebbe fare ritorno nell'MCU proprio nel crossover in arrivo nel 2027 al cinema.

In effetti, non abbiamo più visto Peter Quill sullo schermo dai tempi di Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn e, sebbene i titoli di coda del film ci avessero annunciato che "il potente Star-Lord tornerà", da allora non si è saputo più nulla del personaggio.

Ciononostante, questa notizia probabilmente non sarà una grande sorpresa se avete visto quella concept art trapelata in rete (anche se Joe e Anthony Russo hanno negato che fosse ufficiale) che ha fatto il giro del web lo scorso anno. Supponendo che l'immagine sia autentica, possiamo aspettarci di vedere Quill allearsi con Visione, Wong e diversi eroi più giovani come Ms. Marvel, Kate Bishop e Wiccan.

Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana e Chris Pratt in una scena

C'è la possibilità di un film su Star-Lord?

Subito dopo l'uscita del Vol. 3 di Guardiani della Galassia avevano cominciato a circolare voci su un film dedicato al personaggio di Pratt, ma l'ipotesi più accreditata era che l'idea sia stata accantonata quando Gunn ha deciso di passare ai DC Studios.

Per quanto riguarda gli altri Guardiani della Galassia, alla fine dell'ultimo film ha preso forma una nuova formazione con Rocket Raccoon come capo della squadra, ma resta da vedere se qualcuno di loro apparirà nei futuri progetti dell'MCU.

Quando esce al cinema Avengers: Secret Wars

Al momento, il crossover è previsto per l'uscita il 17 dicembre 2027, data fissata dai Marvel Studios come culmine della cosiddetta Multiverse Saga del Marvel Cinematic Universe. Il film rappresenterà un evento gigantesco, destinato a riunire personaggi e linee narrative provenienti da diverse realtà e universi alternativi, fungendo da vero e proprio punto di convergenza per le storie sviluppate negli anni precedenti. Come spesso accade per produzioni di questa portata, la data potrebbe ancora subire variazioni, ma al momento resta uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dei prossimi anni.