Avengers: Infinity War, Jeremy Renner "Hawkeye era nel film in origine"

Jeremy Renner ha svelato che in un primo tempo era previsto che Hawkeye comparisse anche in Avengers: Infinity War.

Jeremy Renner ha svelato che in origine Hawkeye era presente in Avengers: Infinity War.

Avengers: Endgame , Jeremy Renner addestra la giovanissima Sophia Russo

Quando il primo poster di Avengers: Infinity War ha fatto la sua comparsa in rete, i fan di Hawkeye hanno espresso il loro disappunto per l'assenza dell'arciere arrivando perfino a minacciare di morte i fratelli Russo. Assenza che sembrava piuttosto sospetta, visto che Hawkeye è uno dei sei vendicatori originari. Per fortuna Avengers: Endgame ci ha restituito l'eroe interpretato da Jeremy Renner offrendogli un ruolo di primo piano nella lotta contro Thanos.

Avengers: Endgame, analisi del finale: il Marvel Cinematic Universe è morto, lunga vita al MCU!

Oggi Jeremy Renner rivela che in origine Hawkeye avrebbe dovuto comparire anche in Avengers: Infinity War. L'attore, ospite al San Antonio Celebrity Fan Fest, ha spiegato che la sequenza d'apertura di Avengers: Endgame, che lo vede immerso in un'idillica sequenza campestre con la famiglia prima della Decimazione, in un primo tempo doveva essere la scena finale di Infinity War. Segreto già anticipato dai fratelli Russo nel corso di alcune interviste che ora Renner ha deciso di approfondire con i fan, come mostra il seguente video.

La connessione tra Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame è talmente forte che i fan auspicano di vedere un giorno l'uscita di un supercut della Infinity Saga in cui entrambi i film vengano uniti in un'unica grande pellicola. Nel frattempo qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame. Quanto a Jeremy Renner, l'attore farà ritorno nei panni di Hawkeye nella serie a lui dedicata in arrivo su Disney+.