Avengers: Infinity War, la sorprendente rivelazione di Paul Bettany sulla morte di Visione

Il Marvel Cinematic Universe ha avuto diversi momenti strazianti, e la morte di Visione in Avengers: Infinity War è uno di questi. Recentemente Paul Bettany, l'attore che ha interpretato il ruolo di Visione, ha rivelato, sorprendendo tutti, che quella scena è stata interamente improvvisata.

L'attore ha raccontato il retroscena durante una recente intervista con Collider. Visione, un umanoide sintetico creato da Ultron in Avengers: Age of Ultron del 2015, ha avuto una relazione con la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen. La loro tragica storia d'amore si è conclusa con la morte di lui in Avengers: Infinity War, e la prima idea per la morte del personaggio a quanto pare non funzionava, così Bettany e Olsen hanno improvvisato la scena.

Ecco cosa ha raccontato Bettany: "I registi del film, i fratelli Russo sono venuti da me ed Elizabeth Olsen e ci hanno detto: 'Ehi, sentite, potete improvvisare questa scena?'. E io ho detto: 'Cosa? Improvvisare di essere un robot che viene ucciso? Non ho alcun punto di riferimento!'. E Lizzie se la rideva, per fortuna siamo così rilassati tra noi che... non so come avrebbe funzionato se non così, perché entrambi ci fidiamo molto l'uno dell'altra e, in qualche modo, siamo arrivati a fare qualcosa che funzionava".

Come tipico per gli attori della Marvel, Bettany ha rivelato di non sapere che sarebbe morto: "È stato esilarante. Nessuno di noi sapeva chi sarebbe morto fino al giorno prima. Ci hanno mostrato una sorta di preview e tutti hanno pensato: 'Beh, credo che dovrò togliere i bambini dalla scuola privata'".

Avengers: Age of Ultron, Paul Bettany: "Joss Whedon insisteva per mostrare il pene di Visione"

Che fine ha fatto Visione?

Dopo la sua straziante morte, Bettany ha ripreso il ruolo di Visione nella miniserie Disney+ WandaVision, acclamata dalla critica, insieme alla Olsen. Versioni alternative di Visione appaiono anche nella serie animata Disney+ What If...

Inoltre, tempo fa era stato annunciato uno spin-off di WandaVision, intitolato Vision Quest, che avrebbe dovuto riportare il personaggio, ma sembra che la serie sia stata cancellata.

Oltretutto, non è chiaro se la Olsen tornerà nel MCU. Scarlet Witch sembra essere morta alla fine di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e non ci sono piani ufficiali per il suo ritorno. Recentemente però, Bettany ha confermato che tornerà nel MCU anche se non si sa ancora quando.