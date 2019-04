Avengers: Endgame, chi addestra Hawkeye nel trailer? Ora lo sappiamo!

Uno dei punti più discussi del trailer di Avengers: Endgame è la comparsa di Hawkeye (assente da Avengers: Infinity War) intento ad addestrare una giovane donna a tirare con l'arco. L'unica inquadratura di Clint Barton con la donna li mostra a distanza quindi è impossibile riconoscere di chi si tratti, ma adesso Marvel avrebbe risolto il mistero prima dell'uscita in sala di Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, Jeremy Renner in un scena del film

Marvel Studios hanno diffuso 15 nuove foto di Avengers: Endgame compresa quella della scena con questione svelando l'identità della giovane arciera nella didascalia. Finora le due teorie più accreditate indicavano la possibilità che il personaggio fosse la figlia di Clint, ora adolescente, o un personaggio Marvel di nome Kate Bishop, arciera che adotta il nome di Hawkeye nei fumetti dopo la morte di Clint Barton. Kate Bishop diverrà poi membro degli Young Avengers.

Avengers: Endgame , Jeremy Renner addestra la giovanissima Sophia Russo

La didascalia della foto in questione, che trovate qui sopra, è la seguente: "AVENGERS: ENDGAME, Hawkeye/Clint Barton (Jeremy Renner) e la figlia (Sophia Russo)".

Svelato il mistero! La ragazza a cui Clint Barton insegna a tirare con l'arco è proprio la figlia. Sophia Russo, tra l'altro, è la figlia del regista di Endgame Joe Russo che, in precedenza, aveva avuto un piccolo ruolo in Captain America: Civil War. Probabile che il personaggio faccia una breve comparsa in un flashback per poi scomparire. Nel caso di Kate Bishop, si presume che Marvel avrebbe fatto una scelta di casting più forte per il ruolo.

Avengers: Endgame, analisi di tutte le teorie sul film Marvel

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire da domani 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.