Captain Marvel: il cameo di Stan Lee ha creato un paradosso temporale nell'MCU

Il cameo di Stan Lee in Captain Marvel ha creato un notevole paradosso temporale nell'MCU. Purtroppo questo è il primo film che il veterano dei fumetti non potrà vedere e Marvel ha deciso di omaggiarlo cambiando il tradizionale intro dei film e sostituendo le scene dei precedenti cinecomic con i camei di Stan Lee. Ma torniamo al paradosso temporale.

Questa non è la prima volta che Marvel crea un paradosso temporale nei film dell'MCU. In Spider-Man: Homecoming scopriamo che Peter Parker e il suo migliore amico Ned sono fan di Star Wars, il che significa che conoscono a fondo l'intero universo, seconda trilogia compresa. In Spider-Man: Far From Home Peter incontrerà Nick Fury, il cui interprete Samuel L. Jackson altri non è che Mace Windu. L'unico modo per gestire la situazione, per Marvel, è fingere che la seconda trilogia di Star Wars non sia mai esistita.

Passando a Captain Marvel, nel combattimento sul treno tra Captain Marvel e gli Skrulls vediamo Stan Lee nei panni del passeggero di un bus che riporta la scritta "Trust me, True Believer", Carol passa, lo guarda e sorride. Stan Lee sta provando la linea di bus che userà nel film in cui interpreterà se stesso. Di seguito trovate la scena di Generazione X di Kevin Smith, uscita nel 1995, più o meno all'epoca in cui gli eventi di Captain Marvel si svolgono.

Per fare il punto, nell'MCU del 1995 Stan Lee è un creatore di fumetti che i fan riconoscono per la strada. Nella scena di Generazione X, Brodie e Stan Lee parlano d'amore, ma anche di un sacco di supereroi come Spider-Man e Hulk. Ma come può Stan Lee famoso nell'MCU per aver creato fumetti iconici che tutti amano se personaggi come Spider-Man o Hulk faranno la loro comparsa nell'MCU anni dopo? E' possibile che Stan Lee nell'MCU sia ben più che una semplice presenza diegetica e dunque una sorta di osservatore impegnato a preparare la Terra per l'arrivo degli Avengers e per tutte le catastrofi che stanno per abbattersi su di essa?

L'altra spiegazione possibile è che Generazione X sia diverso nell'MCU rispetto alla nostra versione. Stan Lee potrebbe essere ugualmente famoso, ma forse per aver creato fumetti diversi. Invece di Spider-Man, Hulk, Fantastici Quattro e X-Men, potrebbe aver creato altri fumetti celebri presso fan come Brodie. E comunque, perché Carol Danvers fa un cenno a Stan lee se lo conosce già?

Ecco la reazione scioccata di Kevin Smith dopo aver scoperto che il canone MCU contiene un riferimento al suo Generazione X. La domanda pressante che si pone il regista, però, è un'altra: è sopravvissuto alla Decimazione?

Just saw @captainmarvel. I am a blubbering mess. After a lifetime spent referencing the movies, the movies just referenced me! Many thanks to @MarvelStudios and to my friend @TheRealStanLee for the shout-out! But if I'm now part of the @Marvel Universe... Did I survive The Snap? pic.twitter.com/S560n3mQFl — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 8 marzo 2019

