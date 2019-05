Captain Marvel: l'intro tributo a Stan Lee ha un legame con il suo cameo!

Captain Marvel si apre con un'introduzione utilizzata come tributo a Stan Lee, l'icona del mondo dei fumetti.

Quel breve momento è ora apparso online per la gioia dei fan che hanno inoltre scoperto un legame con il cameo realizzato da Lee per il cinecomic con protagonista Brie Larson.

Kevin Feige, in occasione della première che si era svolta a Londra di Captain Marvel, aveva dichiarato: "Pensiamo che tutti i film che abbiamo realizzato siano un tributo al suo lavoro e stiamo sempre cercando di dare il meglio ed essere rispettosi nei suoi confronti e di quelli di tutti i suoi co-creatori. In questo caso, tuttavia, è particolarmente importante perché è il primo dopo la sua morte. Quindi il cameo di cui è protagonista e questo inizio sono una specie di celebrazione di Stan e del suo lascito". L'introduzione apparsa ora online non è invece stata utilizzata per Avengers: Endgame.

La musica utilizzata durante il montaggio iniziale dedicata ai Marvel Studios, come ha ora fatto notare un fan, viene poi riproposta in una versione leggermente modificata durante il cameo di Stan Lee. Nella scena la protagonista sta camminando attraverso un treno cercando di localizzare uno Skrull quando si imbatte in Stan Lee che sta provando una battuta del film Generazione X di Kevin Smith.

Anna Boden e Ryan Fleck, registi del film, hanno spiegato: "La sequenza del logo Marvel è stata qualcosa che ci hanno presentato. Hanno detto: 'Ehi ragazzi, che ne pensate di questo? Stavamo pensando di realizzarlo per il film'. E lo abbiamo adorato. Abbiamo pianto". Parlando dell'esperienza sul set i due filmmaker avevano invece sottolineato: "Ci sentiamo davvero fortunati nell'aver avuto l'opportunità di incontrarlo e avere quel momento speciale sul set. Quando arriva c'è un tale rispetto e porta così tanta vita non appena appare".

