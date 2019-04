Avengers: Endgame, i Russo: "Il finale cambierà il Marvel Universe per sempre"

Il finale di Avengers: Endgame cambierà le sorti del Marvel Cinematic Universe, dopo niente sarà più come prima, confermano i fratelli Russo.

Se i fan pensavano che Avengers: Infinity War fosse stato traumatico, il gran finale li sconvolgerà cambiando per sempre le sorti dell'MCU.

I Russo hanno costruito questo arco narrativo a partire da Captain America: The Winter Soldier, è stato un lungo cammino che ora sta per concludersi: "Ognuno dei nostri film dell'MCU si è concluso con uno sconvolgimento per i personaggi e per l'MCU. Vogliamo scuotere, far piangere e urlare il pubblico, Avengers 4 sarà il climax di tutto ciò. Se guardate al finale dei film precedenti succede qualcosa di grandioso, noi crediamo che sia importante costruire una storia memorabile. Così ci saranno eventi che emozioneranno il pubblico e ci saranno eventi che lo metteranno alla prova, crediamo che questa sia la ragione per cui le persone vanno a vedere questi film".

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Parlando delle loro storyline, i Russo aggiungono: "Winter Soldier termina con la rivelazione che lo S.H.I.E.L.D. è corrotto e con la sua distruzione. Civil War si conclude con la rottura tra gli Avengers e la distruzione della relazione tra Tony e Steve. Infinity War si è concluso con la distruzione di metà dell'universo."

C'è un modello superiore che comincia a diventare chiaro e visto il ritorno costante della parola "distruzione" nelle frasi dei Russo, prevediamo che il termine tornerà anche in Avengers: Endgame. Chi e cosa verrà distrutto a conclusione della Fase Tre e della Infinity Saga?

