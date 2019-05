Avengers: Endgame, come sono stati realizzati i cambiamenti fisici di Thor e Captain America

Avengers: Endgame mostra i personaggi di Thor e Captain America in una versione inedita e il regista Joe Russo ha spiegato come è avvenuta la trasformazione.

Avengers: Endgame mostra uno dei protagonisti in una versione inedita e divertente, trasformazione ora commentata dal regista Joe Russo. Chi ha già visto il cinecomic della Marvel - non proseguite quindi con la lettura se non volete spoiler - che sta battendo ogni record di incassi ha potuto scoprire le inaspettate conseguenze dello schiocco di Thanos sulla psiche di uno degli eroi e alcuni fan si sono chiesti se fossero stati coinvolti gli effetti speciali.

In Avengers 4 si vede infatti Thor, personaggio interpretato da Chris Hemsworth vivere a New Asgard, una comunità che è stata creata dopo la scomparsa del 50% delle creature viventi. Il figlio di Odino è però totalmente fuori forma, ingrassato, demotivato e dipendente dalla birra quando Hulk e Rocket arrivano per chiedergli aiuto.

Joe Russo ha ora spiegato: "La trasformazione fisica è stata prevalentemente realizzata in CGI". La situazione ha poi delle motivazioni ben precise: "Thor ha sofferto più perdite rispetto a tutti gli altri e ha vissuto in una situazione all'insegna del costante dolore e del rimpianto".

Negli ultimi minuti appare poi Captain America in versione invecchiata e anche in questo caso si tratta per il 95% di effetti speciali e 5% di trucco. Il regista ha però voluto precisare: "Ma la voce era al 100% quella di Chris Evans, non c'è stata alcuna modifica".

Nel cinecomic di Avengers: Endgame si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.

