Avengers: Endgame, il nuovo costume di Iron Man svelato nei dettagli da Hot Toys

Hot Toys ha svelato le nuove dettagliate immagini del costume di Iron Man che farà la sua comparsa in Avengers: Endgame. Iron Man si prepara a sfoggiare la sua nuova tuta, la Mark LXXXV. L'action figure di Hot Toys offre ai fan uno sguardo dettagliato sul nuovo costume creato da Tony Stark per combattere Thanos.

A quanto possiamo vedere, la Mark LXXXV che vedremo in Avengers 4 sembra ispirata alla Mark II, riprendendo il design classico caro ai fan del Marvel Cinematic Universe. Altre minifigures Lego hanno anticipato la comparsa nel film di altre tute di Iron Man: la Mark I, la Mark 5 e la Mark 41.

La action figure di Iron Man Hot Toys è una riproduzione in scala 1/6 della Iron Man Mark LXXXV. Suggestiva la descrizione di Hot Toys della sua nuova action figure: "Parte del viaggio è la fine" - Tony Stark

La riproduzione è fornita di due teste intercambiabili, una delle quali dotata di elmo con luce a LED, la tessitura dell'armatura di Iron Man è stata riprodotta fedelmente nei colori rosso, oro e grigio, con luci a LED funzionanti su tutta la parte superiore del corpo e il Reattore Arc riprodotto sul petto.

Hot Toys - Iron Man Mark 85 (3/3) #avengersendgame pic.twitter.com/SOO1Td5udr — Nação Marvel (@nacaomarvelofc) March 30, 2019

Il lancio della Mark 85 solleva un quesito. In Avengers: Infinity War Tony Stark indossa la Mark 50, che fine hanno fatto le altre 34 tute? Il salto di numero potrebbe suggerire un salto temporale in avanti in Avengers: Endgame, dando a Tony Stark il tempo di sperimentare nuove armature sempre più potenti- Nella descrizione della Mark 85 si fa ancora riferimento alla nanotech, il che significa che la tuta avrà la stessa flessibilità della Mark 50, ma presumibilmente sarà molto più potente ed efficace. Dopo tutto sappiamo che Tony Stark è rimasto a lungo bloccato nello spazio con Nebula, perciò è possibile che abbia appreso alcuni nozioni sulla tecnologia avanzata delle razze aliene nell'MCU.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

