Avengers: Endgame, nella nuova clip Captain Marvel convince i Vendicatori a sfidare Thanos

È stata finalmente svelata la clip di Avengers: Endgame mostrata al pubblico nel corso del CinemaCon, ed è utile per rendere ancora una volta l'idea di quanto sofferta sarà per i Vendicatori la decisione di sfidare Thanos, ma allo stesso tempo necessaria.

Il breve filmato di 1 minuto è stato svelato a tutto il mondo pochi minuti fa, durante la trasmissione Good Morning America, lo stesso "contenitore" mattutino che la Marvel aveva utilizzato per lanciare il primo trailer di Avengers 4.

Ecco la nuova clip:

A new clip from 'AVENGERS: ENDGAME' has been officially released. (Source: @GMA) pic.twitter.com/fNG9agWLR0 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) 8 aprile 2019

Ritroviamo i nostri Avengers superstiti intenti a discutere sul da farsi e, nel mentre, fare una scoperta: Thanos ha cercato di utilizzare di nuovo le Gemme dell'Infinito. Forse per tornare indietro? Forse per radere al suolo un nuovo pianeta? Tutto quello che sappiamo è che Vedova Nera (Scarlett Johansson) e compagni sentono il bisogno di intervenire al più presto. Non sono tutti d'accordo però: Bruce Banner (Mark Ruffalo) esprime più di qualche perplessità sul fatto che, se non sono riusciti una volta, al massimo della potenza, a fermare la furia distruttiva di Thanos (Josh Brolin), perchè dovrebbero riuscirci ora, con il gruppo di eroi aiutanti decimato? Perchè prima, durante Avengers: Infinity War, non avevano Captain Marvel al loro fianco: è proprio Carol Danvers (Brie Larson) a prendere la parola per convincere i Vendicatori ad intervenire al più presto contro Thanos, e ad infondere in loro la fiducia che forse fino a quel momento mancava. Ed è a questo punto che anche l'inflessibile Thor (Chris Hemsworth), come già visto nel secondo trailer ufficiale, dà la propria approvazione verso la new entry: "Mi piace questa ragazza".

Tutto il resto sarà materia dell'intero film (qui la trama ufficiale di Avengers: Endgame), che arriverà nelle sale italiane tra pochi giorni, il 24 aprile. E siamo sicuri che neppure la durata ufficiale da record riuscirà a scoraggiare anche uno solo dei suoi spettatori: l'hype è ormai anche oltre le stelle.