Avengers: Endgame: ecco la durata ufficiale del film

Avengers: Endgame arriverà nei cinema il 24 aprile e la durata ufficiale del film diretto dai fratelli Russo è stata confermata dalla Marvel: i fan devono prepararsi ad assistere a un'avventura di ben 182 minuti che concluderà lo scontro del team di supereroi con il malvagio Thanos.

Avengers: Endgame - Natasha e Clint

Avengers 4 termina ufficialmente la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe e la narrazione riprenderà mostrando Tony Stark alla deriva nello spazio, senza cibo o acqua, che invia un messaggio a Pepper Potts mentre le sue riserve di ossigeno stanno per concludersi. Nel frattempo Thor, Black Widow, Captain America e Bruce Banner cercano di trovare un modo per riportare "in vita" gli alleati che sono scomparsi.

I due registi del film avevano già parlato più volte della possibile durata del film mentre erano al lavoro sul montaggio e ora le ipotesi sono state confermate, rendendo quindi Avengers: Endgame il cinecomic del Marvel Cinematic Universe con i suoi 182 minuti di durata il più lungo realizzato fino a questo momento. Tra l'altro non sono mancate polemiche bizzarre sulla lunghezza del film da parte di chi avrebbe preferito una divisione in due tempi.

Nel film - a proposito proprio oggi è stata lanciata la prevendita dei biglietti per Avengers: Endgame - rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).

