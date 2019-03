Avengers: Endgame, la mustache challenge diventa virale sui social!

Robert Downey Jr. ha fatto partire sui social una vera e propria mustache challenge, una gara di baffi tra i suoi colleghi di Avengers: Endgame, e i risultati sono esilaranti e sorprendenti.

L'interprete di Tony Stark ha condiviso su Twitter una foto di se stesso, Chris Evans e Mark Ruffalo con diversi tipi di baffi, più o meno invadenti, e molti fan del Marvel Cinematic Universe stanno rispondendo. I baffi hanno un effetto particolare, molti volti non sono adatti per portarli, soprattutto senza barba, e gli appassionati lo stanno facendo notare. La domanda di Robert Downey Jr. era molto semplice: chi sta meglio con i baffi?

Tantissime le risposte arrivate all'attore, moltissimi hanno puntato su attori effettivamente non presenti nella challenge ma presenti nel Marvel Cinematic Universe. Sono stati 'nominati' Benedict Cumberbatch, il Paul Rudd di Anchorman, anche Chris Hemsworth, passando per Tom Hiddleston. Moltissimi hanno, però, affermato che alla fine tutti i membri degli Avengers perdono dall'inimitabile Stan Lee: la leggenda dei fumetti ha parlato dei suoi baffi nel 2014, quando ha rivelato che era la moglie a decidere che tipo di barba e baffi avrebbe dovuto portare. Negli ultimi anni della sua vita, ha sempre optato per baffi poco ingombranti e ordinati.

A quanto pare il vincitore, certificato da un sondaggio su una rivista non meglio specificata, è proprio Chris Evans, promosso dal 55% dei lettori grazie al suo look baffuto. Un ultimo divertente tweet di risposta ha invece fatto sparire i baffi da tutti e tre gli attori, grazie allo schiocco di dita di Thanos in Avengers: Infinity War. Vedere per credere!

and according to this magazine,, Evans did pic.twitter.com/36URqt8I1P — ale | 29 (@HisDuckling) March 20, 2019

this pic.twitter.com/7cHrKGVsNa — petering bad | tony yi öldurmeyin (@hllndstark) March 20, 2019

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

