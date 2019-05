Avengers: Endgame, Mark Ruffalo e la foto della cena tra supereroi

Avengers: Endgame è arrivato nelle sale di tutto il mondo esattamente un mese fa ma i suoi interpreti non riescono a staccarsi dal ricordo dei giorni sul set. Mark Ruffalo, infatti, è solo l'ultimo ad aver condiviso con i follower un momento di passato divertimento dietro le quinte, una cena con tutti i colleghi supereroi.

I sei Avengers ci sono tutti intorno al tavolo nel quartier generale, e tutti in abiti di scena (manca Mark Ruffalo, naturalmente, e per una ragione piuttosto ovvia): Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth nella sua nuova veste da Thor meno in forma, ci sono Jeremy Renner e Scarlett Johansson e ci sono anche Paul Rudd, Don Cheadle e Karen Gillan tutta blu. Il commento? Completamene coerente con la situazione: "Discutendo casualmente a cena su come riuscire a salvare il mondo".

La foto, che ha ricevuto migliaia di interazioni nel giro di pochissimo, ha giustamente ricordato a molti fan la scena post-credit di The Avengers, in cui i protagonisti, stremati dalla dura battaglia tra i grattacieli di New York, si rifugiano in uno Shawarma Palace dove, senza scambiare una parola, consumano la cena.

Ben diverso, invece, l'umore sul set di Avengers: Endgame, e non soltanto per aver trovato la soluzione a come salvare il mondo: il film ha infranto record su record al botteghino, casalingo - dove ha superato l'incasso di Avatar - e internazionale - dove è secondo, dopo il sorpasso di Titanic, e vicinissimo alla prima posizione di Avatar.

Avengers: Endgame ha ufficialmente superato Avatar al botteghino americano