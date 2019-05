Avengers: Endgame ha ufficialmente superato Avatar al botteghino americano

Avengers: Endgame è a un passo dal primato di Avatar in termini di incasso, ma intanto il 22° film del MCU ha appena battuto il colossal di James Cameron al botteghino americano.

AAvengers: Endgame è ufficialmente il secondo film campione di incassi negli Stati Uniti con 780 milioni di dollari. Al primo posto? Per quanto riguarda gli USA la prima posizione appartiene ancora a Star Wars: Il risveglio della forza, che è saldamente in testa dal 2015 con i suoi 936,6 milioni di dollari. Ancora una grande giornata per Endgame, dunque, che si era aperta con la notizia della prima posizione al botteghino italiano per quanto riguarda la stagione in corso.

Per quanto riguarda il botteghino internazionale, invece, dopo aver superato Titanic, l'ultima fatica di Iron Man e compagni supereroi continua a insidiare il primato di Avatar sempre più da vicino: se il film del 2009 di James Cameron è ancora al primo posto con 2,78 miliardi di dollari, il cinecomic dei fratelli Russo incalza a quota 2,57 miliardi guadagnati in giro per il mondo a neppure un mese dalla sua data di rilascio.

I Walt Disney Sudios, per festeggiare il superamento del primo miliardo al botteghino internazionale, avevano rilasciato un comunicato dal tono entusiastico: "Kevin Feige e il team Marvel con questo film hanno continuato a mettere in discussione i limiti di ciò che è possibile al cinema sia in termini di storytelling sia in termini di botteghino". E tra una settimana, dicono le stime, la festa potrebbe essere ancora più grande.