Avengers: Endgame, Joe Russo: "Il tono sarà molto diverso da Infinity War"

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Joe Russo, co-regista di Avengers: Endgame ha anticipato che il tono del film sarà molto diverso da Avengers: Infinity War. Avengers: Endgame porterà a compimento la Infinity Saga, cioè i primi 22 film realizzati da Marvel nel primo decennio di vita del Marvel Cinematic Universe, saga inaugurata da Iron Man nel 2008. Avengers: Endgame, sequel diretto di Avengers: Infinity War, sarà il quarto progetto Marvel diretto dai fratelli Russo e sceneggiato da Stephen Markus e Christopher McFeely.

Per evitare spoiler di sorta su Avengers 4, Disney ha messo in piedi misure di sicurezza eccezionali, attingendo solo ai primi 15 minuti di film per il materiale da usare nel marketing legato all'uscita. Da quanto abbiamo visto finora, ci attende un film cupo e drammatico, almeno a giudicare dai primi trailer diffusi. La lotta a Thanos sarà senza esclusione di colpi, come ha anticipato anche Joe Russo sottolineando come Avengers: Endgame sarà molto diverso nel tono da Infinity War. In un'intervista a BoxOfficePro, Joe Russo ha spiegato:

"E' difficile rispondere a questa domanda senza diffondere dettagli sul film, posso dire che il tono di Endgame sarà unico. Ha un suo animo che è molto diverso da Infinity War e questo è il motivo per cui vanno considerati come due film separati. Ovviamente dobbiamo tenere i film di una trama dipanata in ben 22 film, ma il tono di Endgame sarà profondamente diverso da quello di Infinity War e la storia sarà narrata da un punto di vista diverso. Per noi registi è stato importante separare questi film nella nostra mente perché non volevamo rifare lo stesso film due volte, il modo per realizzare un prodotto differente è variare tono e punto di vista."

Avengers: Endgame, analisi di tutte le teorie sul film Marvel

Avengers: Infinity War sposa un punto di vista Thanos-centrico, mentre ipotizziamo che Avengers: Endgame adotterà il punto di vista dei Vendicatori superstiti, in particolare dei sei Avengers originali che probabilmente si riuniranno per l'occasione. Considerando quanto accaduto con la Decimazione, la squadra adesso ha bisogno più che mai di essere al completo per vendicare l'intera galassia.

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani partire dal 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.

