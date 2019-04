Avengers: Endgame, Genny Savastano fa gli auguri a Thor per il debutto del film

Avengers: Endgame debutta oggi in sala e a Thor arrivano gli auguri di Genny Savastano, via Twitter e in un inglese semplice ma impeccabile (le trasferte londinesi degli ultimi episodi di Gomorra hanno rafforzato la sua conoscenza della lingua)

Battute a parte Salvatore Esposito e Chris Hemsworth si erano già incontrati qualche mese fa a Ischia dove l'attore australiano era impegnato con le riprese del nuovo capitolo di Men in Black, e oggi la star di Gomorra 4 ha voluto fare gli auguri al collega per il debutto del nuovo attesissimo film Marvel condividendo nuovamente la foto scattata lo scorso autunno. Mentre la quarta stagione di Gomorra volge al termine (ormai mancano quattro episodi alla fine) gli Avengers si preparano a conquistare i cinema di tutto il mondo con numeri record.

Il nuovo film Marvel - di cui abbiamo parlato senza nessuno spoiler nella nostra recensione di Avengers: Endgame arriva oggi nei cinema italiani in 1000 copie ed è diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e vede nel cast il ritorno di Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man), Chris Evans (Steve Rogers/Captain America), Mark Ruffalo (Bruce Banner/Hulk), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Vedova Nera), Jeremy Renner (Clint Barton/Occhio di Falco), Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Don Cheadle (Colonnello James Rhodes/War Machine), Karen Gillan (Nebula), Danai Gurira (Okoye), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Jon Favreau (Happy Hogan), Benedict Wong (Wong) e Tessa Thompson (Valchiria). Last but not least, Josh Brolin torna ancora una volta a vestire i panni del famigerato e leggendario villain, Thanos.

Per quanto riguarda Gomorra - La Serie invece, la serie è in onda tutti i venerdì su Sky Atlantic in prima serata (con due episodi) e nei giorni scorsi sono state rilasciate le anticipazioni degli episodi 9 e 10 di Gomorra 4.