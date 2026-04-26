Amici 25, Alex eliminato: le prime parole e l’occasione che può cambiargli la carriera

Ieri sera, sabato 25 aprile, su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Serale della venticinquesima edizione di Amici, condotto da Maria De Filippi. Dopo le consuete tre manche, sono finiti al ballottaggio finale il ballerino Alex e i cantanti Lorenzo ed Elena. Al termine della puntata, è stato proprio Alex Casu, allievo della squadra guidata da Veronica Peparini, a dover lasciare definitivamente il talent show.

La scelta di Maria De Filippi prima del verdetto

Una volta rientrati in casetta, prima di comunicare il verdetto, Maria De Filippi ha fatto sedere i tre ragazzi insieme agli altri allievi davanti al televisore. È stato quindi mostrato un video in cui la compagnia Burn the Floor proponeva ad Alex di entrare nel cast. Subito dopo, la conduttrice ha spiegato il motivo della sua scelta di partire dal filmato: Alex era l'eliminato della puntata.

Le prime parole di Alex dopo l'eliminazione

Subito dopo la fine del programma, davanti alle telecamere di Witty Tv, visibilmente emozionato, Alex ha commentato così la sua uscita: "Tutto è stato difficile da capire e da realizzare. Da una parte mi dispiace, perché volevo dimostrare ancora di più. Sono qui da settembre e spero di aver lasciato qualcosa nelle persone che ci guardano, e di aver migliorato me stesso come ballerino. Sono contento di essere arrivato fin qui".

Elena, Alex e Lorenzo

"Se guardo indietro, penso che già arrivare al Serale sia stata il mio primo grande traguardo: dopo la seconda puntata e la prima sfida non credevo di farcela. Alla fine non sono neanche uscito subito, e per me questo è un grande traguardo. Durante l'anno ho vissuto alti e bassi e la mia autostima è migliorata. Mi sentivo sempre meglio con me stesso. Anche se sono triste, è stato bello affezionarmi alle persone qui dentro Non mi aspettavo di provare un affetto così forte".

"La prima cosa che farò una volta uscito sarà riabbracciare i miei genitori e ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto. Riguardo all'opportunità di lavorare con Burn the Floor, sono ancora incredulo e non vedo l'ora di scoprire dove mi porterà questa esperienza."

Il ballerino ha poi concluso con un messaggio a sé stesso scritto sul biglietto prima di iniziare il serale: "Caro Alex, spero che tu sia fiero di te stesso e del percorso che hai fatto. Ti auguro di trovare la tua felicità e di non sottovalutarti mai più."

Esibizione Alex durante il serale

L'opportunità con Burn the Floor

Grande sorpresa per Alex è stata la proposta della compagnia Burn the Floor, celebre a livello mondiale per i suoi spettacoli di danza latino-americana e ballroom dal forte impatto scenico. Nata negli anni '90, la compagnia ha calcato i palcoscenici più prestigiosi, dal West End di Londra a Broadway, ed è conosciuta per il suo stile energico e moderno. L'ingresso nel cast rappresenta per Alex un'occasione importante per avviare una carriera internazionale e confrontarsi con professionisti di altissimo livello.

Chi resta in gara ad Amici 25 dopo la sesta puntata del serale

Dopo l'eliminazione di Alex, restano in gara:

Squadra Zerbi-Celentano

Cantanti: Elena, Riccardo

Ballerini: Emiliano, Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini

Cantanti: Angie, Lorenzo

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli