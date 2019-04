Gomorra 4: episodi 9 e 10, anticipazioni

Gomorra - La Serie: Cristiana Dell'Anna in un momento del sesto episodio della quarta stagione

Gomorra 4, ecco le anticipazioni sugli episodi 9 e 10 che andranno in onda venerdì 26 aprile su Sky Atlantic, come sempre alle 21.15. Si tratta del penultimo appuntamento con la terza stagione della serie ed entrambi gli episodi sono diretti da Ciro Visco.

Dopo gli ultimi due episodi - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione degli episodi 7 e 8 di Gomorra 4 - che hanno apportato svolte notevoli dal punto di vista narrativo, con l'uscita di scena di due personaggi secondari vediamo un po' cosa ci aspetta negli episodi 9 e 10.

Episodio 9 - i Capaccio decidono di conquistare Forcella con duri attacchi a Sangue Blu e ai suoi uomini. Ad aiutare Enzo scenderà in campo il più imprevedibile degli alleati. Chi sarà?

Episodio 10 invece, Patrizia ha finalmente scoperto chi c'è dietro a tutte le sue sventure e le si para davanti una scelta difficile: cedere al patriarcato del clan dei Levante oppure iniziare una guerra?

Ricordiamo che è possibile vedere gli episodi di Gomorra 4 in streaming sin dalla mattina di venerdì su Now Tv, Sky Go e Sky on Demand!