Amici 25 stasera su Canale 5: tra ospiti, sfide e nuovi eliminati

Questa sera, sabato 25 aprile, in prima serata su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Nel corso delle puntate precedenti alcuni allievi hanno dovuto lasciare la scuola: l'ultima eliminata è stata Kiara Fina, ballerina della squadra guidata da Emanuel Lo e Anna Pettinelli. Restano ora nove concorrenti, ancora in gara e pronti a contendersi la vittoria finale.

Cosa vedremo stasera

Tra sfide, esibizioni e momenti di spettacolo, la puntata di oggi promette nuove emozioni e colpi di scena, con ospiti e performance pensate per accendere il palco del talent show.

A valutare le esibizioni di cantanti e ballerini sarà una giuria composta da quattro volti noti:

Gigi D'Alessio , new entry di questa edizione

, new entry di questa edizione Cristiano Malgioglio , alla sua quarta esperienza

, alla sua quarta esperienza Amadeus , confermato dopo l'esordio ad Amici 24

, confermato dopo l'esordio ad Amici 24 Elena D'Amario, al secondo anno nel ruolo di giudice

Le sfide della sesta puntata

Come nelle precedenti puntate, anche stasera assisteremo alle sfide tra le squadre in tre manche; al termine di ognuna verrà deciso un allievo destinato al ballottaggio per l'eliminazione.

Alex Calu

Quali sono gli allievi rimasti in gara

All'inizio del serale gli allievi sono stati divisi, come da qualche anno a questa parte, in tre squadre. Ecco come sono composti i team capitanati dai professori della scuola.

Squadra Zerbi-Celentano: Cantanti : Elena e Riccardo. Ballerini : Emiliano e Nicola

Squadra Peparini-Cuccarini: Cantanti : Angie e Lorenzo. Ballerini : Alex

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli: Cantanti: Gard. Ballerini: Alessio

Alessandro Siani

Ospiti di questa sera e chi partecipa al fomat Password

Nella serata di stasera si esibiranno le cantanti Serena Brancale e Delia con il brano Al mio paese, ed Ermal Meta, che proporrà Stella stellina, presentata a Sanremo 2026. L'angolo della comicità sarà invece affidato all'attore napoletano Alessandro Siani.

Prosegue anche il gioco Password, il format - reso celebre negli Stati Uniti anche grazie alla conduzione di Jimmy Fallon - presentato da Alessandro Cattelan nel corso della puntata. Questa settimana si sfideranno Luca Laurenti e Amadeus contro Cristiano Malgioglio e Luca Argentero.