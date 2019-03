Avengers: Endgame, le Gemme dell'Infinito creeranno i Mutanti?

Secondo una nuova teoria legata ad Avengers: Endgame, potrebbero essere le Gemme dell'Infinito la causa della creazione dei Mutanti.

A breve, Disney e Fox concluderanno l'accordo che riporterà le proprietà dei fumetti Marvel ceduti a Fox in seno ai Marvel Studios. Marvel si occuperà così non solo di Spider-Man, ma tornerà a progettare storie incentrate su X-Men e Fantastici Quattro. Il problema che si pongono i fan al momento riguarda proprio l'ingresso dei Mutanti nel Marvel Cinematic Universe: come verrà giustificata la loro esistenza?

In una nuova intrigante teoria, l'utente di Reddit u/ahumanmadethis crede che la distruzione delle Gemme dell'Infinito potrebbe essere la causa della creazione del gene mutante favorendo l'ingresso degli X-Men nell'MCU.

In Captain Marvel, abbiamo appreso che il potere di Carol Danvers deriva dal Tesseract. dopo essere stato sbloccato, il Tesseract ha trasformato Carol Danvers in un'invincibile eroina cosmica. Secondo la teoria, perciò, una volta che gli Avengers si saranno impossessati di tutte e sei le Gemme dell'Infinito sottraendole a Thanos, troveranno un modo per distruggerle. Ma proprio la distruzione delle Gemme provocherà onde d'urto in tutto l'universo dando vita al gene mutante in alcuni individui. Secondo i rumor, Marvel sarebbe già al lavoro su un lungometraggio crossover Avengers vs X-Men e la teoria apparsa su Reddit sarebbe in linea col possibile futuro dell'MCu che si anticipa molto affollato.

Per il momento il pubblico italiano si prepara alla visione di Avengers: Endgame, nei cinema italiani a partire dal 24 aprile. Qui trovate la trama ufficiale di Avengers: Endgame.

