Avengers vs X-Men: Marvel al lavoro su un film?

Vedremo finalmente un film Marvel sullo scontro tra Avengers e X-Men, dopo l'acquisto della Fox da parte della Disney? Pare che la pellicola crossover, un sogno per molti appassionati, stia per diventare realtà.

L'accordo Disney/Fox è stato uno dei più chiacchierati dell'ultimo periodo, e una chiusura ufficiale pare arriverà alla fine di marzo, ma in questo modo i Marvel Studios potranno finalmente inserire nel MCU gli amati X-Men e la cosa che ha elettrizzato i fan nella serata di oggi è l'annuncio di un progetto crossover!

Secondo una fonte dal portale We Got This Covered, un film Avengers vs. X-Men è in via di sviluppo. Il report non ha offerto specifiche di alcun tipo, ma la fonte ha dichiarato che appena verrà ufficializzata l'unione tra Disney e Fox, gli studios inizieranno a costruirlo. C'è da aspettarsi un lento sviluppo, visto che solo quest'anno arriveranno già due lungometraggi dedicati ai mutanti, ma la sola idea sta elettrizzando tutti i fan sul web.

In ogni caso, probabilmente fino a dopo l'uscita di Avengers: Endgame e la fine della Fase 3 della Marvel non avremo alcun aggiornamento in merito, e quasi sicuramente gli Avengers che dovranno scontrarsi con gli X-Men saranno molto diversi da quelli che vediamo ora.

Chissà come la prenderà Sophie Turner, volto di Jean Grey, che aveva dichiarato di non voler entrare nel Marvel Cinematic Universe? La storia di X-Men: Dark Phoenix mostra gli X-Men in una condizione in cui non erano mai stati prima, quella di eroi nazionali. Il team si imbarca in una missione di routine nello spazio, ma la situazione precipita e i mutanti si ritroveranno coinvolti in una battaglia intergalattica contro Jean Grey.

La storia è basata sull'arco narrativo dei fumetti incentrati sulla Fenice Nera. Jean Grey, interpretata dalla star de Il trono di spade, perderà il controllo dei suoi enormi poteri, sprigionandoli in tutta la loro pericolosa potenza. Il team dei Mutanti sarà quindi costretto a battersi con Dark Phoenix.