Avengers: Endgame, gli Avengers formeranno un Guanto dell'Infinito vivente per sconfiggere Thanos?

Una nuova intrigante teoria su Avengers: Endgame ipotizzerebbe che gli Avengers formeranno un Guanto dell'Infinito vivente per sconfiggere Thanos. Il Guanto vedrà coinvolti gli eroi dell'MCU maggiormente legati alle Gemme dell'Infinito, come sottolinea la teoria dell'utente Reddit Billbapapa.

Sono molti gli Avengers collegati alle Gemme dell'Infinito o i cui poteri derivano da esse. Tenendo presente questo, gli Avengers sopravvissuti alla Decimazione potrebbero usare i vortici temporale del regno dei quanti non per viaggiare indietro nel tempo e recuperare le Gemme, ma per riconnettersi agli eroi (e con essei alle Gemme) morti. Connettendosi gli uni agli altri, gli Avengers potrebbero formare un Guanto dell'Infinito vivente inibendo il potere del vero Guanto e preparando il terreno per sconfiggere Thanos nella battaglia finale.

Captain Marvel ci ha svelato che il potere di Carol Danvers deriva dal Tesseract, la Gemma dello Spazio, dopo essere stata coinvolta nell'esplosione di un motore sperimentale che usava il Tesseract come fonte di energia (qui potete leggere la nostra recensione di Captain Marvel). Scarlet Witch, Quicksilver e Visione hanno ottenuto i loro poteri direttamente dalla gemma della Mente, con Visione che tiene la Gemma sulla propria fronte come fonte di vita.

Thor e Loki sono entrati in diretto contatto con la Gemma della Realtà in Thor: The Dark World così come Jane Foster. Doctor Strange e Wong hanno il compito di proteggere la Gemma del Tempo contenuta nell'Occhio di Agamotto a ogni costo, mentre Ant-Man potrebbe avere una connessione con la stessa Gemma per via della sua esplorazione nel Regno dei Quanti.

La fisiologia per metà celeste di Peter Quill gli ha permesso di entrare in diretto contatto con la Gemma del Potere per distruggere Ronan l'Accusatore in Guardiani della Galassia. In Avengers: Infinity War Thanos sacrifica Gamora per impossessarsi della Gemma dell'Anima.

Se la teoria del Guanto dell'Infinito vivente troverà conferma, lo scopriremo a partire dal 24 aprile con l'uscita nei cinema di Avengers: Endgame.

