Avengers: Endgame, in una foto ecco tutte le persone che hanno lavorato al film!

Una foto con tutto il cast e la crew di Avengers: Endgame è stata pubblicata oggi sui social. Una vera e propria mega foto di gruppo che fa capire in modo lampante come questo ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe sia stato letteralmente titanico.

Sia per le persone coinvolte, sia perché come ben sapete Thanos ha a che fare con il film, sia perché giusto due giorni fa Avengers: Endgame ha affondato Titanic di James Cameron al box office, piazzandosi dietro Avatar con una cifra incredibile di oltre 2 miliardi di dollari guadagnata in appena una decina di giorni.

Questo nuovo dettaglio trapelato dal set non sarà l'unico che comparirà in questi giorni. Da ieri è scaduto il ban per Avengers: Endgame e quindi in rete sarà un pullulare di video e ciak rubati, dietro le quinte sfiziosi e chi ne ha più ne metta. Primi fra tutti gli attori principali del cinecomic, anche se qualcuno, come ad esempio Chris Pratt non ha resistito ad aspettare la fine dell'embargo e giusto una settimana fa ha postato su Instagram un video filmato nemmeno tanto di nascosto durante le riprese.

Avengers: Endgame ha incassato più di Titanic: ora punta al record di Avatar!

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Nei cinema italiani dal 24 aprile, Endgame (qui potete leggere la recensione spoiler free) è il seguito di Avengers: Infinity War (2018) e segna una tappa decisiva del Marvel Cinematic Universe, di cui vedremo la conclusione della terza fase con Spider-Man: Far from home di cui ieri è stato rilasciato un trailer da vedere solo ed esclusivamente se si è visto Endgame. Qui in basso potete osservare la foto di cui abbiamo appena parlato.