Avengers: Endgame ha incassato più di Titanic: ora punta al record di Avatar!

Avengers: Endgame ci ha messo circa 10 giorni a superare Titanic nella classifica dei film con il maggiore incasso nella storia del cinema e punta dritto a infrangere il record assoluto che è detenuto, fin dal 2009, da Avatar.

Il 22° film del MCU ha superato di poco il colossal del 1997, fermo a quota 2 miliardi e 187 milioni di dollari, mentre Avengers: Endgame fa segnare al momento 2 miliardi e 189 milioni di dollari, con 619,7 milioni incassati nei soli Stati Uniti e più del triplo dei soldi nel resto del mondo. Quando arrivò nelle sale americane, Titanic fruttò alla 20th Century Fox poco più di 600 milioni.

A sorprendere di più è forse il dato che arriva dalla Cina, dove Avengers: Endgame è sbarcato il 24 aprile (come in Italia) e da allora si è rivelato uno dei più grandi successi commerciali, con un incasso che al momento è vicinissimo ai 550 milioni di dollari.

Il podio nella classifica dei film che si sono rivelati vere e proprie miniere d'oro vede ancora saldamente in testa Avatar con i suoi 2 miliardi e 877 milioni di dollari: per Avengers: Endgame (qui la nostra recensione) sarà difficile superare quei numeri ma non impossibile, sostengono gli esperti, anche in considerazione dell'attenzione mediatica che l'opera dei fratelli Russo sta ricevendo. In questa lista, a questo punto, il capitolo precedente del MCU, Avengers: Infinity War, è "solo" quarto con i suoi 2 miliardi e 48 milioni di dollari.