Avengers: Endgame, Chris Pratt condivide un video proibito dal set!

Chris Pratt ha condiviso sui social un video esclusivo girato nel backstage di Avengers: Endgame con il cast al completo!

Il nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe è arrivato nelle sale di tutto il mondo e sta registrando incassi da record, avendo superato il miliardo di dollari nei primi cinque giorni di programmazione. Uno dei volti della saga, anche se è stato visto principalmente nei Guardiani della Galassia, è Chris Pratt, interprete di Star-Lord. L'attore, da sempre molto amato per la sua simpatia dentro e fuori dal set, è andato contro le regole del set di Avengers: Endgame e ha girato un filmato durante una pausa delle riprese. Il set è, effettivamente, un sogno per i fan della Marvel: sono presenti contemporaneamente praticamente tutti, da Chris Evans e Robert Downey Jr a Dave Bautista, Tom Holland e Benedict Cumberbatch:

"Mi ricordo che in questo momento sul set degli Avengers ero davvero impressionato. Nessuno di noi poteva utilizzare il telefono, ma me ne sono fregato. Nessuna regola poteva fermarmi dalla possibilità, unica nella vita, di catturare questa collezione di star, un gruppo che probabilmente non sarà mai più nella stessa stanza. Siamo davvero fortunati."

Se non avete ancora visto il film, nella nostra recensione di Avengers: Endgame potete avere una piccola anteprima (senza spoiler) di quello che è il nuovo blockbuster Marvel, tra sorprese, tensione e molta azione, mentre se volete addentrarvi nei segreti del lungometraggio dopo la visione potete confrontarvi con la nostra analisi del finale di Avengers: Endgame.

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain Marvel, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).